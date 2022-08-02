خلال اقتحام الاحتلال لجنين.. استشهاد فتى واعتقال قيادي بالجهاد الإسلامي وسرايا القدس تعلن الاستنفار

استشهد فتى فلسطيني -في وقت متأخر من مساء الاثنين- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، كما اعتقل القيادي في الجهاد الإسلامي الأسير المحرر بسام السعدي خلال اقتحام المخيم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى ضرار صالح كفريني (17 عاما) وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، كما أصيب شاب بالرصاص الحي في الساق ونقل إلى مستشفى ابن سينا، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

الشهيد ضرار رياض الكفريني الذي ارتفى برصاص الاحتلال في جنين قبل قليل. pic.twitter.com/ZIln2FJAdH — شجاعية (@shejae3a) August 1, 2022

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات خاصة (مستعربين) برفقة جنود الاحتلال اقتحموا مخيم جنين من عدة جهات، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، واعتقلت الأسير المحرر بسام السعدي، والشاب أشرف الجدع من واد برقين.

من #جنين قبل قليل.. مسيرة تخللها حمل جثمان الشهيد ضرار الكفريني في جنين. pic.twitter.com/EgjYExgqsK — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) August 1, 2022

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين.

من جهتها، أعلنت "كتيبة جنين" عبر حسابها في تليغرام أن مقاتليها خاضوا اشتباكا مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

السرايا تعلن الاستنفار

وفي السياق، أعلنت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) مساء الاثنين، الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مقاتليها.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب عبر موقعها الرسمي "نعلن في سرايا القدس الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة؛ تلبية لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

من جانبها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد ضرار رياض الكفريني (17 عاما)، "الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أثناء التصدي البطولي لاقتحامهم مخيم جنين".

وقالت الحركة في بيان "إن العدوان الهمجي على جنين، وما تخلله من اعتقال للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بعد الاعتداء عليه وأهله بالضرب، سيشعل المقاومة التي ستلاحق الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مكان على أرضنا المباركة".

ومنذ أواخر مارس/آذار، استشهد خلال عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 54 فلسطينيا معظمهم في الضفة الغربية، بينهم عناصر ينتمون إلى الفصائل الفلسطينية ومدنيون بمن فيهم الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها عملية دهم إسرائيلية في جنين.