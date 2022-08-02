يشارك الشيخ علي ورد (80 عاما) هذه الأيام في الاعتصام المفتوح الذي بدأه الآلاف من أنصار التيار الصدري الأسبوع الماضي في مبنى مجلس النواب، وقد لفت حضوره العديد من المعتصمين والمراقبين للحدث.

وكان المسنّ من بين الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع عام 1958 ضد رئيس الوزراء آنذاك نوري السعيد، ويقول إنه شارك في العديد من الاحتجاجات للمطالبة بإصلاحات ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع منذ عام 2003.

ويؤكد الشيخ على أن الشعب العراقي يواجه الكثير من المظالم، "فلا تعيينات ولا وظائف ولا صحة، كل شي ماكو (غير موجود) من 2003″، مؤكدا على أن واجبه الوطني وواجبه الحكومي يحتم عليه المشاركة في الاحتجاجات.

وشارك ورد إلى جانب آلاف العراقيين عام 2019 في الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد المالي والإداري، وأصيب خلال إحدى مشاركاته ونقله رفاقه المحتجون إلى المستشفى.

وقال بالنسبة للطبقة السياسية الحاكمة في البلاد: "نريد أن نغيرهم كلهم، ومحاسبة المفسدين بالعلن أمام الشعب".

وقال أحد المحتجين -واسمه أثير محمد- إن الحاج كان الأب الروحي لتظاهرات تشرين والحافز لها، وكان يدعو لسلمية المتظاهرين، وحين أصيب بالدخانية (قنابل الغاز) اختنق، ونقلناه للمستشفى، وعالجناه، وهو موجود -والحمد لله- في كل المظاهرات من أجل الإصلاح.