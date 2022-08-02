باكستان.. مقتل قائد كبير بالجيش و5 مرافقين في تحطم مروحية عسكرية

أعلنت السلطات الباكستانية تحطم مروحية ومقتل 6 عسكريين -بينهم قائد كبير- كانوا على متنها، حيث كانت في طريقها إلى منطقة ضربتها الفيضانات في جنوب غربي البلاد.

وذكر الجيش في بيان له أن المروحية تحطمت على أحد الجبال أثناء عملية إغاثة من الفيضانات، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وكانت المروحية العسكرية تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في إقليم بلوشستان عندما انقطع الاتصال بينها وبين المراقبة الجوية أمس الاثنين.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الطقس السيئ تسبب في وقوع الحادث وفقا لبيان الجيش، مما ينهي التكهنات بأنه ربما يكون المتمردون قد استهدفوا المروحية في واحدة من أكثر المناطق المضطربة في باكستان.

ويعتبر الجيش أقوى مؤسسة في باكستان، وتعتمد عليه السلطات المدنية بشكل كبير عند حدوث كوارث طبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل.

يذكر أن الفيضانات الموسمية تسببت في مقتل 478 شخصا على الأقل منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، بينهم ما لا يقل عن 136 شخصا في بلوشستان وحدها.