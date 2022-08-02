دول "الترويكا" ترحب بموقف العسكريين من تشكيل حكومة مدنية في السودان

رحبت دول الترويكا (المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج) اليوم الثلاثاء بتأكيدات العسكريين والمدنيين في السودان على سعيهم لتشكيل حكومة يقودها مدنيون.

وقالت دول الترويكا في بيان إنه يتعين على الجيش السوداني "الوفاء بالتزامه المعلن بالانسحاب من المشهد حال تشكيل حكومة مدنية".

وأضاف البيان أن الحكومة السودانية لن تتمتع بأي مصداقية دون الاستناد لاتفاق سياسي شامل.

وأمس الاثنين، تعهد الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بأن جيش البلاد صادق في التزامه على الخروج من المشهد السياسي، طالما الهدف هو تحقيق الاستقرار والازدهار.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.