روسيا تحصي خسائر كبيرة لكييف من الأسلحة الغربية وأول تصنيف لفصيل أوكراني "منظمة إرهابية"

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تقييما للعملية العسكرية في أوكرانيا، في حين اتهمت موسكو واشنطن بالتورط مباشرة في الحرب عبر التنسيق مع كييف وتزويدها بالصواريخ ومناقشة المناطق المستهدفة، كما يبحث حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) تقديم مزيد من المساعدات العسكرية.

في حين أعلنت وزارة الدفاع التركية أن السفينة المحملة بالحبوب القادمة من أوكرانيا وصلت لمدخل مضيق البوسفور، ورست بالمكان المخصص لها، انتظارا لخضوعها لإجراءات قبل وصولها لمحطتها الأخيرة لبنان.

وأكد شويغو أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تستمر وفقا لما هو مخطط لها، مشيرا إلى أنه بعد إتمام السيطرة على جمهورية لوغانسك الانفصالية يتم التركيز على عمليات تحرير جمهورية دونيتسك، حسب تعبيره.

وأشار شويغو خلال اجتماع له مع قادة التشكيلات العسكرية في وزارة الدفاع، إلى أن عمليات تسليم الأسلحة الغربية غير الخاضعة للرقابة إلى أوكرانيا تهدد بشكل خطير أمن المنطقة.

وقال إن إجمالي خسائر الجانب الأوكراني من الأسلحة الأجنبية قد بلغ 33 مدفعية من طراز "هاوتزر" وخمس منظومات صواريخ من طراز "هاربون" المضادة للسفن، إلى جانب 6 منصات لراجمات صواريخ "هيمارس" وأكثر من 200 صاروخ مخصص لها.





كما أشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية خسرت خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 400 منظومة صاروخية مضادة للدبابات من طراز "جافلين" و"لاو"، و125 منظومة صاروخية محمولة مضادة للطائرات من طراز "ستينغر".

مسؤولية مباشرة

في السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تحمّل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولية عن الهجمات الصاروخية التي تنفذها كييف.

وأضافت الوزارة أن واشنطن متورطة بشكل مباشر في النزاع الأوكراني عبر التوافق مع القوات الأوكرانية بشأن الأهداف التي يجب أن تصيبها منظومات "هيمارس" الأميركية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى توجيه العشرات من الضربات على دونيتسك باستخدام منظومات "هيمارس" الأميركية.





من جهة أخرى، قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ قال إنه أجرى اتصالا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن أولويات الدعم العسكري، وضرورة تقديم حلف الناتو والحلفاء المزيد من المساعدة لأوكرانيا بشكل أسرع.

وأضاف ستولتنبرغ أنه ناقش مع زيلينسكي أيضا أول شحنة من الحبوب منذ العملية الروسية والحاجة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق الذي ترعاه تركيا.

مساعدات جديدة

من جانبها، أعلنت الإدارة الأميركية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 550 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تتضمن مزيدا من الذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس" وأنظمة المدفعية من عيار 155 ميلمترا.

وأوضح بلينكن أن القوات الأوكرانية تستخدم هذه الأسلحة بشكل فعال في ساحة المعركة للدفاع عن بلادها.

وذكر أن حزمة المساعدات الجديدة ترفع إجمالي المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى حوالي 8 مليارات و700 مليون دولار منذ تسلم بايدن الرئاسة.

احتدام المعارك

ميدانيا، قال الجيش الأوكراني إن وتيرة المعارك مع الجانب الروسي تشهد ارتفاعا ملحوظا جنوبي البلاد، لا سيما في ميكولايف وعموم مناطق خيرسون.

وأعلن الجيش الأوكراني في بيان أن قواته استعادت أكثر من 50 بلدة في محيط خيرسون كانت تحت سيطرة القوات الروسية.

كما أعلن أن قواته صدت هجمات روسية مضادة على أكثر من محور بين ميكولايف وخيرسون، ودمرت 4 مستودعات للذخيرة الروسية وقاعدة عسكرية ومجمع صواريخ مضادة للطائرات ومدافع ذاتية الدفع.

موازاة مع ذلك، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أن الجيش تسلم 4 راجمات صواريخ أميركية من طراز "هيمارس"، إضافة إلى أنظمة صاروخية ألمانية جديدة.

وفي خاركيف، قال مراسل الجزيرة إن قصفا عنيفا جرى بين القوات الأوكرانية والروسية في بلدات عدة شمالي شرقي المنطقة.

وأوضح إيغور سينيغوبوف رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة خاركيف أن القوات الروسية تقدمت من محورين شمالي شرقي المقاطعة، قبل أن تجبرهم القوات الأوكرانية على التراجع.

واتهم المسؤول الأوكراني القوات الروسية بقصف مصنع في مدينة تشوغويف جنوبي خاركيف، وتدمير ومنازل ومنشآت مدنية في عدد من البلدات.

كتيبة آزوف

من جهة أخرى، صنفت المحكمة العليا الروسية اليوم الثلاثاء كتيبة آزوف الأوكرانية على أنها "منظمة إرهابية"، مما قد يؤدي إلى خضوع مقاتليها الأسرى لمحاكمات شديدة في روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن قاضي المحكمة العليا قوله إنه قرر "تلبية الطلب الإداري لمكتب المدعي العام، والاعتراف بوحدة آزوف شبه العسكرية الأوكرانية منظمة إرهابية وحظر أنشطتها في روسيا الاتحادية".

ووفقا للقانون الروسي، يواجه قادة "منظمة إرهابية" السجن مدة تتراوح بين 15 و20 عاما، والأعضاء العاديون بين 5 و10 سنوات.

سفينة الحبوب

في سياق آخر، وصلت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير/شباط الماضي، إلى قبالة الساحل الشمالي لإسطنبول على البحر الأسود مساء اليوم الثلاثاء، كما أفاد فريق وكالة الصحافة الفرنسية.





ومن المقرر أن يفتّش السفينة "رازوني" التي انطلقت من أوديسا في جنوبي أوكرانيا وترفع علم سيراليون، مسؤولون روس وأوكرانيون غدا الأربعاء قبل تسليم شحنتها البالغة 26 ألف طن من الذرة إلى طرابلس في شمالي لبنان، كما أوضحت وزارة الدفاع التركية.

وهذه الشحنة الأولى التي تغادر الموانئ الأوكرانية بموجب الاتفاق الذي وقّع يوم 22 يوليو/تموز الماضي في إسطنبول بين أوكرانيا وروسيا بوساطة تركيا وبرعاية الأمم المتحدة، وذلك بهدف التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية وارتفاع أسعار الحبوب بسبب توقف الحركة في الموانئ الأوكرانية.

وأفاد فريق من وكالة الصحافة الفرنسية كان في الموقع بأن القارب البالغ طوله 186 مترا وصل قبيل الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش).

وبحسب وزارة الدفاع التركية، من المتوقع أن يكون القارب "عند مدخل البوسفور قرابة الساعة 21:00" (18:00 بتوقيت غرينتش).