البيت الأبيض: ليس لدينا تأكيد بالحمض النووي لمقتل الظواهري

أعلن متحدث الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء أن الإدارة الأميركية "ليس لديها تأكيد بالحمض النووي" لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) إن الولايات المتحدة "ليس لديها تأكيد بواسطة الحمض النووي لمقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في وسط كابل، لكنها تأكدت من هويته عبر مصادر ووسائل أخرى".

وفي السياق، أشار كيربي إلى استمرار وجود القاعدة في أفغانستان "لكن بشكل محدود".

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في عملية لبلاده بأفغانستان السبت الماضي، وقال إن العالم "لم يعد بحاجة للخوف من القاتل الشرير"، وفق تعبيره.

وتعد هذه الضربة هي "الأكبر" ضد تنظيم القاعدة منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن عام 2011 في عملية أميركية خاصة في باكستان.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن شدد على أن طالبان "انتهكت بشكل صارخ" اتفاق الدوحة بين الجانبين من خلال استضافة الظواهري وإيوائه.

يشار إلى أن طالبان لم تؤكد مقتل الظواهري، لكنها أدانت الضربة الجوية وأعلنت أن مصدرها القوات الأميركية.