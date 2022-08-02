أكثر من 350 ألفا يتتبعون طائرة نانسي بيلوسي في شرق آسيا

أظهرت بيانات ملاحية أن عدد متتبعي حركة طائرة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بلغ قرابة 300 ألفا في ظل التوترات بين الصين والولايات المتحدة الناتجة عن زيارتها المحتملة إلى تايوان.

وأظهرت البيانات الملاحية لموقع "فلايت رادار" (Flightradar) مرور طائرة نانسي بيلوسي في الأجواء الإندونيسية أثناء جولتها في شرق آسيا.

وتظهر بيانات الموقع الشهير بتتبع حركة الملاحة الجوية، أن عدد متابعي الطائرة بشكل مباشر قرابة 300 ألف متابع، وهي الطائرة الأكثر متابعة عالميا الآن، وكان العدد قد تجاوز في وقت سابق 350 ألف متابع.

وترفض بكين أي زيارة محتملة لبيلوسي إلى تايوان، في حين تؤكد الإدارة الأميركية أن رئيسة مجلس النواب لديها الحرية فيما يتعلق بإجراء الزيارة أو إلغائها.

ومنذ أيام، تصدر الصين تحذيرات إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وتهدد "بعواقب وخيمة" إذا مضت بيلوسي في زيارة تايوان.

وفي السياق، هدد الجيش الصيني "بالتحرك" إذا مضت بيلوسي في خطتها.

وتأتي هذه التصريحات والتحذيرات في وقت لم تعلن فيه بيلوسي رسميا عن إدراج تايوان ضمن جولتها، التي تشمل بجانب سنغافورة كلا من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا.

وأمس الاثنين، أشارت الإذاعة التايوانية "تي في بي إس" (TVBS) إلى أن نانسي بيلوسي ستصل العاصمة تايبيه مساء اليوم الثلاثاء.

وتعتبر بكين أي زيارة ولو قصيرة لرئيسة مجلس النواب الأميركي لتايوان "استفزازا".

وخلال مسيرتها في الكونغرس التي تمتد أكثر من 35 عاما، كانت نانسي بيلوسي "ناقدة قوية" للصين.

وزيارة بيلوسي لتايوان، إذا تمت، ستكون الأولى التي يجريها رئيس مجلس نواب أميركي منذ 25 عاما، بعد رحلة الجمهوري نيوت غينغريتش عام 1997 للقاء الرئيس التايواني آنذاك لي تنغ هوي.

وتصنف الصين تايوان -المتمتعة بالحكم الذاتي- مقاطعة صينية منشقة يجب أن تصبح جزءا من البلاد.