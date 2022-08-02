ابنه سجّل مكالمة تدينه وسلمها للمحققين.. السجن 7 سنوات لأحد مهاجمي الكونغرس الأميركي

حُكم على أحد مناصري اليمين المتطرّف في الولايات المتحدة بالسجن أكثر من 7 سنوات؛ لمشاركته في أعمال الشغب التي استهدفت الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وهي أشدّ عقوبة تصدر في هذه القضية حتى اليوم.

وقضت القاضية دبني فريدريش -الاثنين- بالسجن 7 سنوات و3 أشهر على غاي ريفيت، معتبرة أن أفعاله هي "على النقيض من الديمقراطية".

واستند الادعاء خلال المحاكمة إلى عدّة أشرطة فيديو تظهره في الصفّ الأوّل وهو يحرّض الحشود، واصفا إيّاه بـ"المحرّض".

وكان الادعاء طالب بسجنه 15 عاما، باعتبار أن أفعاله تندرج في سياق القوانين الفدرالية حول "الإرهاب". ويقول الادعاء إن ريفيت كان في طليعة المجموعة الأولى التي هاجمت مبنى الكونغرس وساعد في دحر الشرطة، وكان مزوّدا بسلاح في يده وبسترة مضادة للرصاص وخوذة وأصفاد بلاستيكية.

وبعد تعرّضه للغاز الملهب عاد أدراجه، في حين كان المئات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب يثيرون العنف والفوضى داخل الكابيتول، في مسعى إلى تأخير التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وظهر ريفيت -وهو من تكساس ويعمل في قطاع النفط- في تسجيل مصوّر، وهو يقول "أنا لم أدخل، لكنني ساعدت في إشعال الحريق".

ولدى عودته إلى ويلي بالقرب من دالاس، هدّد ريفيت ولديه لمنعهما من الإبلاغ عنه، لكن أحدهما سجّل محادثة له يقول فيها "ما نفعله بالخونة هو قتلهم"، ونقل التسجيل إلى مكتب التحقيق الفدرالي (إف بي آي).

أما محاموه، فشدّدوا على أنه لم يدخل إلى الكابيتول ولم يرتكب عنفا، محاولين تخفيض العقوبة إلى سنتين.

وحتى الآن، أوقف أكثر من 850 شخصا، من بينهم 330 أقرّوا بالذنب في أعمال الشغب التي طالت مقرّ الكونغرس الأميركي. وصدر حوالي 100 حكم بالسجن في هذه القضية.

وبموازاة هذا المسار القضائي، تعكف لجنة تحقيق على تحديد دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا الهجوم، ومن المرتقب أن تصدر تقريرها في الخريف.