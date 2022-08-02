إسرائيل ترفع التأهب على حدود غزة تحسبا لرد الجهاد الإسلامي على اعتقال قائدها بالضفة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إنه تم رفع مستوى التأهب في منظومات القبة الحديدية في الجنوب إلى الحالة القصوى، وإغلاق طرق بمحاذاة قطاع غزة تحسبا لرد من حركة الجهاد الإسلامي على اعتقال الشيخ بسام السعدي أحد أبرز قادتها في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار اتخذ في أعقاب اجتماع أمني ترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية لتدارس احتمالات انفجار الوضع مع غزة، وشارك فيه رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس وقادة الأجهزة الأمنية والجيش.

ووفقا ليديعوت أحرونوت، فقد أغلق الجيش الإسرائيلي الشوارع المتاخمة للحدود مع غزة، ومنع حركة المركبات المدنية تحسبا من أن تقدم حركة الجهاد الإسلامي في القطاع على إطلاق نيران أو صواريخ انتقاما لاعتقال السعدي.

كما أغلقت سلطات الاحتلال حتى إشعار آخر معبري كرم أبو سالم وبيت حانون مع قطاع غزة، ومنعت إدخال البضائع والمواد التموينية ومواد البناء والمحروقات إلى غزة.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية بإغلاق معبر بيت حانون أمام تنقل الأفراد والعمال والتجار والمرضى في الاتجاهين.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت الاستنفار ورفع الجاهزية ردا على اعتقال الشيخ بسام السعدي.

كما نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد ضرار رياض الكفريني، وقالت إن "العدوان الهمجي على جنين وما تخلله من اعتقال للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بعد الاعتداء عليه وأهله بالضرب سيشعلان المقاومة التي ستلاحق الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مكان على أرضنا المباركة".

تشييع واعتقالات

في هذه الأثناء، شُيع اليوم الثلاثاء في جنين جثمان الفتى ضرار الكفريني (17 عاما) الذي استشهد الليلة الماضية خلال اقتحام قوة إسرائيلية المخيم لاعتقال الشيخ بسام السعدي الذي تعتبره إسرائيل أكبر قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

واستشهد الفتى الفلسطيني بعد نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، كما أصيب شاب بالرصاص الحي في الساق ونقل إلى مستشفى ابن سينا، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وكانت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس قد نعت الشهيد الكفريني، وقالت إنه عضو في وحدات الإرباك الليلي، واستشهد وهو يتصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحامها مخيم جنين.

وأكدت الكتيبة عبر حسابها في تليغرام أن مقاتليها خاضوا اشتباكا مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات خاصة (مستعربون) برفقة جنود الاحتلال اقتحموا مخيم جنين من عدة جهات، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، واعتقلت الأسير المحرر بسام السعدي، والشاب أشرف الجدع من واد برقين.

والليلة الماضية اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.