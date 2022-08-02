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وسائل إعلام أميركية: مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بطائرة مسيرة

US-ATTACKS-PAKISTAN-QAEDA This still image from video obtained October 11, 2011 courtesy of the SiteInstitute shows Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri appearing in a new Al-Qaeda video released Tuesday, October 11, 2011, US-based monitors said. Osama bin Laden's successor, wearing white, dictated his speech for the 13-minute, 13-second video released on extremist forums, according to the US monitoring service SITE. He was shown sitting in a cloth-covered chair in front of a green backdrop. SITE said the video, released by Al-Qaeda's media arm As-Sahab gave a production date of Shawwal 1432 on the Muslim lunar calendar, which corresponds to August-September 2011. The text of the video was not immediately available. Zawahiri, a veteran Egyptian militant and long-time Al-Qaeda number two, took over the network after bin Laden was killed in a clandestine raid by US Navy commandos in Pakistan on May 2. AFP PHOTO / SITE == RESTRICTED TO EDITORIAL USE / MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SITE" / NO MARKETING / NO ADVERTISING CAMPAIGNS / DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == SITE / AFP
أيمن الظواهري الذي خلف أسامة بن لادن في قيادة تنظيم القاعدة (الفرنسية)
2/8/2022-|آخر تحديث: 3/8/202209:22 AM (مكة المكرمة)

نقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن مصادر أن غارة أميركية بطائرة مسيرة أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في أفغانستان.

ونقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن بيان من حكومة طالبان نددت فيه بغارة أميركية لم تحدد الهدف منها أو أي تفاصيل أخرى.

وأضاف المراسل أن العملية وقعت في منطقة وزير أكبر خان، وهي حي دبلوماسي، قبل يومين بطائرة مسيرة، كما نقل عن مصادر قريبة من حكومة طالبان أن الغارة قتلت شخصا وأصابت آخر. وأوضح المراسل أن المنزل الذي استهدفته الغارة قريب من السفارة الأميركية، ويعد داخل المنطقة الخضراء التي تنتشر بها قوات أمنية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن القوات الأميركية استهدفت منزلا بمنطقة شيربور في كابل بطائرة مسيرة.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن الضربة التي استهدفت الظواهري نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" (CIA).

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن المنزل الذي تعرض للغارة الأميركية يملكه أحد كبار مساعدي سراج الدين حقاني وزير الداخلية الأفغاني، كما أشارت إلى أن الصور المنشورة للغارة توضح أن الهجوم كان بصواريخ دقيقة من طراز هيل فاير أطلقت من طائرة مسيرة.

كما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن المسيرة التي استهدفت الظواهري ليست تابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) وإنما تمت بتنسيق وإشراف "سي آي إيه".

المصدر : سي إن إن