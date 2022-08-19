مدير سابق في منظمة ترامب يقر بالذنب بتهم تتعلق بالتحايل الضريبي

أقرّ المدير المالي السابق لمنظمة ترامب، ألين فايسلبرغ، بالذنب بتهم تتعلق بالتحايل الضريبي خلال عمله في المنظمة طوال 15 عاما، ليصدر بحقه حكم مخفف بالسجن 5 أشهر.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن فايسلبرغ أقرّ بالذنب لدى مثوله أمس الخميس أمام محكمة في نيويورك وقد وُجّهت إليه 15 تهمة تتعلق بالاختلاس وتزوير السجلات التجارية.

وقال محامي فايسلبرغ إن موكله اختار الإقرار لتجنب السجن المحتمل لمدة 15 عاما، وتضمنت التسوية موافقة موكله على الإدلاء بشهادته ضد منظمة ترامب عند بدء محاكمتها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقرر القاضي خوان مرشان الحكم على فايسلبرغ بالسجن 5 أشهر يفترض أن يمضيها في سجن بنيويورك، ولكنه قد يخرج قبل انقضاء المدة إذا كان حسن السلوك.

كما قرر مرشان أن يدفع المدير المالي السابق بمنظمة ترامب مليوني دولار ضرائب وغرامات.





تفتيش منزل ترامب

في هذه الأثناء، حكم قاض فدرالي في الولايات المتحدة بأن الإفادة الخطية التي اعتمد عليها المدّعون العامون لتفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا ستظل سرية لمدة أسبوع آخر على الأقل.

من جهتها، أكدت وزارة العدل وجوب أن تبقى تلك الإفادة الخطية سرية لأن التحقيق حول احتفاظ ترامب بوثائق سرية لا يزال في مراحله الأولى.

ويأتي التحقيق كأحدث حلقة في التحديات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق منذ مغادرته البيت الأبيض مطلع عام 2021.

وفي إطار هذا التحقيق، فتشت السلطات الاثنين قبل الماضي منزل الرئيس الجمهوري السابق في مارالاغو بولاية فلوريدا، وقد صادر عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) من المنزل 11 مجموعة من الوثائق السرية، بينها وثائق مصنفة سرية للغاية.

والجمعة الماضية، أمر قاض فدرالي أميركي بنشر مذكرة تفتيش منزل ترامب، وتكشف المذكرة عن تحقيق يتعلق بانتهاك محتمل لقانون التجسس وعرقلة العدالة.

وندّد الرئيس الأميركي السابق بالعملية، واتهم السلطات باضطهاده سياسيا.