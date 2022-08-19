عاجل | فايننشال تايمز عن مسؤولين: رغبة تايوان في الحصول على سفن حربية أميركية ومقاتلات أدت إلى خلاف مع واشنطن

عاجل | فايننشال تايمز عن مسؤول تايواني: سلوك البحرية الصينية يحتاج إلى الرد من خلال سفن حربية متوسطة وكبيرة

عاجل | فايننشال تايمز عن مسؤول تايواني: إذا لم نواجه تحركات الصين حاليا فقد نجبر في مرحلة ما على خطوة اتحاد معها

عاجل | فايننشال تايمز عن مسؤول تايواني: استراتيجية الصين هي إجبار تايوان على الخضوع عبر ضغط عسكري لا يبلغ عتبة الحرب

عاجل | فايننشال تايمز عن مسؤول أميركي: الضغط العسكري الصيني الأخير يعزز سياستنا لتزويد تايوان بأسلحة غير متكافئة

عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: القيادة الصينية قلقة من أن يسبب التوتر مع واشنطن بشأن تايوان مواجهة عسكرية عرضية

عاجل | وول ستريت جورنال عن مصادر: الرئيس الصيني يخطط للقاء الرئيس الروسي وقادة آخرين منتصف سبتمبر في قمة إقليمية

عاجل | السفير الأميركي لدى بكين: الصين بحاجة إلى إقناع العالم بأنها ستعمل بسلام في مضيق تايوان

عاجل | السفير الأميركي لدى بكين: هناك قلق عالمي من أن الصين أصبحت عامل زعزعة للاستقرار في مضيق تايوان

عاجل | السفير الأميركي لدى بكين : ستكون هناك عواقب في حال قدمت السلطات الصينية دعما منهجيا لحرب روسيا في أوكرانيا