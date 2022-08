رئيس المخابرات بمقديشو من بين المصابين.. تفجير انتحاري يستهدف فندقا وسط العاصمة الصومالية وحركة الشباب تتبنى الهجوم

هاجم مقاتلون في "حركة الشباب المجاهدين" فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الجمعة، وسط وابل من العيارات النارية والانفجارات، وتوجد إفادات بسقوط ضحايا، وفق مصادر أمنية وشهود تحدثوا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واستدعى الهجوم على فندق "حياة" اشتباكا مسلحا عنيفا بين قوات الأمن ومسلحين تحصنوا داخل الفندق، الذي يعد جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.

وقالت وسائل إعلام صومالية إن رئيس المخابرات في مقديشو من بين المصابين في الهجوم.

وذكرت الشرطة وضباط مخابرات أن مهاجمين مجهولي الهوية سيطروا على فندق بالعاصمة الصومالية بعد انفجار سيارتين ملغومتين وإطلاق نار.

وقال المسؤول الأمني عبد القادر حسن -لوكالة الصحافة الفرنسية- "دوى انفجار ضخم قبل بضع دقائق من اقتحام المسلحين الفندق".

UPDATE: #Mogadishu Intelligence Chief, Muhudin Warbac is among those wounded in the ongoing Alshabab terror attack on Hayat hotel.

Unknown number of prominent elders and government officials are still trapped inside. pic.twitter.com/S5rkFIHL8Q

— Horn First News (@HornFirstN) August 19, 2022