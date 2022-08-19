عاجل | NBC عن مسؤول أميركي: إدارة بايدن لم تضع قيودا على استخدام أوكرانيا أسلحة أميركية بعيدة المدى لاستهداف القرم

عاجل | مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا: بوتين وافق على تسهيل وصول وفد وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا

عاجل | رويترز عن مسؤول غربي: استهداف قاعدة ساكي الجوية بالقرم في وقت سابق عطل نصف طائرات أسطول البحر الأسود الروسي

عاجل | الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت محطة زابوروجيا النووية 8 مرات وفي 5 حالات استخدمت أنظمة وأسلحة غربية

عاجل | رئيس مكتب زيلنسكي: يجب إغلاق ملف الإمداد عبر نوردستريم ٢ وأي محاولات لإحيائه ستكون وقوفا إلى جانب الإرهابيين

عاجل | تاس عن الكرملين: بوتين أطلع ماكرون على العقبات المتواصلة أمام صادرات الغذاء والأسمدة

عاجل | الكرملين: بوتين وماكرون بحثا في اتصال هاتفي الوضع في أوكرانيا

عاجل | الرئاسة الفرنسية: ماكرون أعرب لبوتين عن انشغاله بشأن المخاطر المتزايدة التي يسببها وضع محطة زاباروجيا النووية