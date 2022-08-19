مصرع شخصين جراء تصادم طائرتين في كاليفورنيا

سقط قتيلان على الأقل إثر تصادم طائرتين صغيرتين شمالي ولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الخميس أثناء محاولتهما الهبوط في مطار محلي.

وأوضحت إدارة الطيران الفدرالية أن طائرة من طراز "سيسنا 340" (Cessna 340) بمحركين كان على متنها شخصان اصطدمت بطائرة من طراز "سيسنا 152" كان على متنها طيار فقط.

وذكرت الإدارة أن التصادم وقع حين كانت الطائرتان في المراحل الأخيرة من الوصول إلى مطار واتسونفيل شمالي كاليفورنيا. ولم يصب أحد على الأرض.

ونقلت صحيفة محلية في الولاية أن الطائرتين كانتا على ارتفاع حوالي 61 مترا في الهواء حين وقع الحادث.