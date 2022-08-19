زعيم طالبان: أفغانستان ستتعامل مع المجتمع الدولي وفقا لأحكام الشريعة

قال زعيم حركة طالبان الملا هيبة الله آخوند زاده إن الحركة ستتعامل مع المجتمع الدولي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك حسبما جاء في نسخة من خطاب له نشرتها وزارة الإعلام الأفغانية اليوم الجمعة.

ولم تعترف أي دولة بعد بالحكومة التي شكّلتها حركة طالبان في أفغانستان، وتواجه الحركة صعوبات في التعامل مع أزمة اقتصادية طاحنة بسبب التنفيذ الصارم للعقوبات الدولية وقطع المساعدات التنموية عنها.

وضغط العديد من الحكومات -من بينها واشنطن- على طالبان لتخفيف ما توصف بالقيود المفروضة على النساء، وفتح المدارس الثانوية للفتيات.

وذكرت وكالة أنباء باختر الرسمية أن نحو 3 آلاف من شيوخ القبائل والمسؤولين ورجال الدين، تجمّعوا في مدينة قندهار جنوب البلاد -مقر آخوند زاده- أمس الخميس، في ثاني تجمع من نوعه منذ تولي الحركة السلطة قبل نحو عام.

وقال آخوند زاده في خطابه "دعونا لهذا الاجتماع للتدبر في الحرية التي حصلنا عليها بفضل من الله وحققناها بدم مجاهدينا"، وتابع قائلا "سنتعامل مع المجتمع الدولي وفقا للشريعة الإسلامية… لن نتعامل مع أي دولة أخرى إذا لم تكن الشريعة تسمح بذلك".





وهناك محادثات مستمرة مع دبلوماسيين أميركيين، خاصة فيما يتعلق بكيفية إنعاش القطاع المصرفي في البلاد، والإفراج المحتمل عن أصول البنك المركزي المجمدة في الخارج، لكن مسؤولين أشاروا إلى أن تحقيق تقدم لا يزال يواجه العديد من العقبات.

وزادت حدة التوتر الشهر الماضي، عندما نفذت الولايات المتحدة ضربة بطائرة مسيرة في وسط العاصمة كابل، قتلت بها زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، متهمة طالبان بمخالفة اتفاق بينهما بعدم إيوائه.

وذكرت وكالة باختر الرسمية أن اجتماع أمس الخميس خرج بعدة قرارات، منها قرار بإدانة الضربة الأميركية وآخر باعتبار أي دولة جوار سمحت باستخدام مجالها الجوي لتنفيذ الضربة متواطئة معها.