بلساني لا بلسان المترجم.. زيلينسكي يترجم تصريحاته بنفسه

تقمص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دور المترجم أمس الخميس، لغضبه من تقاعس المترجم خلال ترجمة تعليقاته كاملة إلى اللغة الإنجليزية في مؤتمر صحفي كبير.

وتصرف زيلينسكي -الذي يفضل التحدث بالأوكرانية علنا- بعد أن اختزل المترجم تصريحاته خلال مؤتمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

فقد استدار زيلينسكي باتجاه المترجم قائلا بوضوح "وقلت عن نافذة الاحتمالات، قلت إنه لا يمكن حلها (الأزمة) لأن… كل يوم نرى البنادق وإطلاق النار من الجانب الروسي".

وتابع "وقلت سلافا يوكريني (المجد لأوكرانيا)"، فرد المترجم سريعا "المجد لأوكرانيا"، ثم قال زيلينسكي بغضب واضح "شكرا جزيلا. إنه أمر مهم".