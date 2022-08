قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين -اليوم الجمعة- إنها أجرت اختبارا للمخدرات في أعقاب مقطع فيديو نُشر في وقت سابق هذا الأسبوع، ظهرت فيه وهي ترقص وتلهو مع أصدقائها.

وأبلغت مؤتمرا صحفيا "أجريت اليوم اختبارا للمخدرات وستظهر النتائج في غضون أسبوع. لم أتعاط المخدرات قط في حياتي".

وذكرت مارين أن قدرتها على أداء واجباتها لم تتأثر في أثناء تلك الليلة، وأنها كانت ستغادر الحفل لو طُلب منها العمل.

وانتشرت مقاطع فيديو لحفل مارين مع فنانين ومؤثرين فنلنديين على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، وسرعان ما نشرتها العديد من وسائل الإعلام في فنلندا وخارجها.

وواجهت مارين دعوات لإجراء اختبار المخدرات من سياسيين في ائتلافها الحكومي وكذلك من المعارضة بعد انتشار مقاطع الفيديو.

وبعد تسريب الفيديو، قالت مارين -أمس الخميس- إنها احتست بعض الخمر لكنها لم تتعاط المخدرات، مؤكدة على حقها في الاستمتاع بوقت فراغها بنفس الطريقة التي يقوم بها الآخرون في مثل سنها.

ودعا البعض إلى خضوعها لاختبار الكشف عن تعاطي المخدرات، بينما دعمها آخرون.

وأعربت سانا مارين عن استيائها لنشر مقاطع مصورة لها على الإنترنت وهي ترقص في حفلات خاصة، بعد أن كان المقصود بتلك المقاطع أن يراها الأصدقاء فقط.

وتحدثت مارين (36 عاما) بعد أن انتشر مقطع فيديو مدته دقيقتان لها وهي تغني وترقص مع شخصيات قيادية محلية معروفة وفنانين، على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فنلندية يوم الأربعاء.

Finland's Prime Minister Sanna Marin has been criticised after a video of her partying was leaked online today. pic.twitter.com/y3fNQUVhuL

— TalkTV (@TalkTV) August 18, 2022