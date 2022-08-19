بعد ارتفاع الحرارة لأسابيع.. عواصف تضرب النمسا وإيطاليا مخلفة 7 قتلى

تسببت عاصفة في مقتل 5 أشخاص من بينهم طفلان، وأصيب نحو 10 بجروح أمس الخميس في النمسا، بحسب ما أعلنت السلطات ووكالة الأنباء النمساوية.

وقُتل 3 أشخاص حين سقطت شجرة في ولاية النمسا السفلى، في حين قضى طفلان في منطقة كارينثيا.

وكان الطفلان اللذان يتراوح عمرهما بين 5 و8 أعوام، إضافة إلى الجرحى، قرب بحيرة صغيرة في ولاية كارينثيا حين اقتلعت الرياح عدة أشجار، حسبما قالت الناطقة باسم الصليب الأحمر في الولاية ميلاني رايتر.

أما في إيطاليا فقالت خدمات الإنقاذ أمس الخميس إن شخصين لقيا حتفهما جراء سقوط أشجار وسط البلاد، في الوقت الذي ضربت فيه عواصف قوية عدة مناطق بعد ارتفاع درجات الحرارة لأسابيع.

وقالت وحدة الحماية المدنية الإيطالية إن الطقس السيئ سيجتاح جنوب البلاد ليلا، وأصدرت تحذيرات ليوم الجمعة في 11 من بين 20 منطقة في البلاد.

وأعدت وكالة الحماية المدنية أماكن إيواء طارئة في المدارس والصالات الرياضية لمن أُجبروا على ترك منازلهم بعدما اجتاحت الرياح العاتية والأمطار المنطقة الممتدة من الساحل إلى فلورنسا السياحية، مما أسفر عن مقتل رجل في لوكا وامرأة في كارارا، بحسب سلطات المنطقة.

كذلك أصيب أربعة 4 أشخاص بجروح جراء سقوط أشجار في موقع تخييم على الشاطئ في مارينا دي ماسا، في وقت نُقل فيه 4 آخرون إلى المستشفى في بلدة بارغا.

يذكر أن أوروبا سجلت درجات حرارة قياسية خلال الأسابيع الماضية أدت لتراجع مناسيب المياه في الأنهار الكبرى، وتحويل المساحات الخضراء إلى أراضٍ جرداء.

ويقول العلماء إن الظروف الجوية القصوى في أنحاء العالم باتت أكثر تواترا بسبب التغير المناخي، وستزداد شدتها على الأرجح مع ارتفاع درجات الحرارة.