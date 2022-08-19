بتهم تشمل جمع معلومات بطريقة غير قانونية.. انطلاق محاكمة الوكالة اليهودية في روسيا

انطلقت اليوم الجمعة في موسكو أولى جلسات المحكمة المعنية بقضية الوكالة اليهودية "سوخنوت" التي تواجه اتهامات قد تؤدي إلى حظرها في روسيا.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحديث يدور عن قيام الوكالة بجمع معلومات عن المواطنين الروس بطرق غير شرعية.

وكانت وزارة العدل الروسية قد رفعت دعوى بحق الوكالة المعنية بقضايا الهجرة إلى إسرائيل، طالبت فيها بتصفية عملها بتهمة انتهاك القوانين الروسية.

وفي أواخر الشهر الماضي، عقدت محكمة "باسماني" في موسكو جلسة استماع أولى في هذه القضية، وصفتها هيئة البث الإسرائيلية بالتمهيدية.

وكان الكرملين قد دعا في وقت سابق إلى عدم تسييس القضية على خلفية انتقادات موسكو لموقف تل أبيب إزاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أجرت وزارة العدل الروسية عمليات فحص وتدقيق لوثائق الوكالة.

وكانت هناك جملة من الاتصالات في الآونة الأخيرة بين المسؤولين الإسرائيليين والروس في محاولات لتسوية هذه القضية، آخرها كانت المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التي جرت قبل 10 أيام وتطرق خلالها الرئيسان للمشاكل التي تواجهها وكالة سوخنوت في روسيا.