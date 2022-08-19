البرازيل.. دا سيلفا يتصدر السباق الرئاسي وبولسونارو يواصل ملاحقته

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الخميس أن الرئيس البرازيلي الأسبق اليساري لولا دا سيلفا يتصدر السباق إلى الرئاسة بفارق 15 نقطة عن الرئيس المنتهية ولايته اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي يواصل تقليص الفارق بينه وبين منافسه.

وقبل شهر ونصف تقريبًا من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "داتافولها" أنّ لولا يمتلك 47% من نوايا التصويت، أي النسبة نفسها التي كانت عليها شعبيته في الاستطلاع السابق الذي أجراه المعهد في 28 يوليو/تموز.

وبعد أن أطلق كلا المرشحين حملتيهما الانتخابيّتين رسميًّا الثلاثاء الماضي، ارتفعت حصة بولسونارو من نوايا التصويت من 29% قبل 3 أسابيع إلى 32% حاليًّا، أي بمقدار 3 نقاط مئوية.

وبذلك يواصل الرئيس المنتهية ولايته تقليص الفارق بينه وبين منافسه، علمًا بأن الهوّة بين الرجلين في نوايا التصويت كانت في مايو/أيار 21 نقطة مئوية وانخفضت اليوم إلى 15 نقطة.

وزادت حكومة بولسونارو هذا الشهر المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا، وخفّضت الضرائب على الوقود للحدّ من ارتفاع الأسعار.

وأجرى معهد "داتافولها" استطلاعه على عيّنة من 5744 شخصًا في 281 مدينة برازيلية بين الثلاثاء والخميس، وبلغ هامش الخطأ في هذه الدراسة 2%.

ووفقا للمعهد، فإنّ الرئيس الأسبق لا تزال لديه فرصة للفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بفارق ضئيل عن الرئيس المنتهية ولايته.

وإذا لم يتمكّن لولا من حسم المنافسة من الجولة الأولى فسيفوز على بولسونارو في الجولة الثانية بنسبة 54% من الأصوات مقابل 37% للرئيس المنتهية ولايته، حسب المعهد.