في الصراع على خلافة جونسون.. سوناك يلوح بنقل السفارة البريطانية إلى القدس وليز تروس في الصدارة

أثار وزير المالية السابق، ريشي سوناك، والمرشح على رئاسة وزراء بريطانيا، الجدل بسبب تصريحات لوح فيها بنقل سفارة بلاده إلى القدس حال فوزه بالانتخابات، في حين أظهرت استطلاعات حديثة للرأي أن وزيرة الخارجية ليز تروس في وضع جيد وما تزال تحتل الصدارة.

وخلال جلسة حوارية نظمها جناح "أصدقاء إسرائيل في الحزب المحافظ" قال سوناك "بالنسبة لي، لا خلاف أن القدس هي العاصمة التاريخية لإسرائيل، ويوجد دافع قوي لأن تكون كذلك، وما كنت أقوله إنني منفتح للنظر في نقل السفارة لأن هناك حجة قوية للغاية لاتخاذ هذه الخطوة التاريخية والعملية".

WATCH: @RishiSunak says he is open to looking at moving British Embassy in Israel to Jerusalem. There is a "very strong case" to take this "historic and practical step", he adds pic.twitter.com/gkpPWTH6cr

— CFoI (@CFoI) August 17, 2022