الاحتلال يقتل فلسطينيا ويشن حملة اعتقالات بالضفة ويقتحم مؤسسات حقوقية

أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال دهمت مؤسسات حقوقية في رام الله، وقتلت فلسطينيا في نابلس، واعتقلت عددا بمناطق متفرقة من الضفة.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت اليوم الخميس مقرات حقوقية برام الله وصادرت مقتنياتها.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 34 فلسطينيا أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله والبيرة.

وخلال مواجهات اندلعت مساء أمس وفجر اليوم الخميس، قتلت قوات الاحتلال فلسطينيا في مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية) وأصابت العشرات.

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) لمراسل الأناضول إن الشاب وسيم نصر خليفة (18 عاما) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس متأثرا بإصابته برصاصة مباشرة في القلب خلال مواجهات شهدتها مدينة نابلس في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وفي بيان سابق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه تعاملت مع 31 إصابة في نابلس، و4 إصابات بالرصاص الحي، 3 منها خطرة، وإصابة بقنبلة غاز في الرأس، و25 حالة اختناق بالغاز، وحالة سقوط على الأرض.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (حكومية)، اقتحمت قوات إسرائيلية بأعداد كبيرة شارعي القدس وعمان، ومحيط مقام يوسف (شرق نابلس)، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

من جهتها، أعلنت كتائب جنين (مجموعة مسلحة تابعة لسرايا القدس؛ الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي) في سلسلة بيانات صحفية استهداف قوات إسرائيلية بالرصاص في محيط قبر يوسف.

ويقتحم المستوطنون اليهود بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء صلوات في مقام يوسف، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم أنه قبر النبي يوسف عليه السلام.

وينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وأنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما يدعى يوسف دويكات.