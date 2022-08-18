سلسلة انفجارات في أنحاء القرم وأوكرانيا تهدد بتدمير جسر إستراتيجي لروسيا

دوت سلسلة انفجارات في أنحاء مختلفة من شبه جزيرة القرم في أقصى غربها وأقصى شرقها، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أنه لا قيود تحول دون توجيه قواته ضربات لروسيا في شبه الجزيرة.

ففي أقصى الغرب، وتحديدا في سيفاستوبول، مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي، وقعت 4 انفجارات على الأقل في منطقة بالقرب من مطار بيلبيك العسكري الروسي الرئيسي، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر محلية.

من جهته، قال مسؤول موال لموسكو إنه لم تقع أضرار جراء تلك الانفجارات.

أما في أقصى شرق القرم، فقال مستشار رئيس القرم الموالي لروسيا إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لتهديدات في أجواء منطقة كيرتش، حيث يقع الجسر الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الروسي. وكان جسر كيرتش قد أنشئ عقب سيطرة روسيا على القرم عام 2014.

في الوقت نفسه، أعلن ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول الموالي لروسيا أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.





وجاءت هذه التطورات عقب تلويح مسؤولين أوكرانيين باستهداف المواقع والمنشآت الروسية في شبه جزيرة القرم.

فقد صرح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمس الخميس بأنه ما من قيود تحول دون توجيه ضربات في شبه جزيرة القرم.

كما هدد ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني بتدمير جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقال بودولياك إن الجسر غير قانوني ويعد البوابة الرئيسية لتزويد الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم، ويجب تدميره.

وتعد القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، خطا مهما لإمداد ما يسميها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وقد تلاحقت الهجمات الأوكرانية في شبه الجزيرة خلال الفترة الأخيرة، وبعضها استهدف قواعد ومواقع عسكرية.

وحمّلت روسيا يوم الثلاثاء الماضي من وصفتهم بالمخربين مسؤولية تدبير سلسلة تفجيرات في مستودع للذخيرة في شبه جزيرة القرم.