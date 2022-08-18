بينهم رجل دين بارز.. 21 قتيلا بتفجير مسجد في كابل

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية كابل -اليوم الخميس- ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجدا، خلال صلاة العشاء أمس، إلى 21 قتيلا.

وذكر المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أن الانفجار الذي وقع في مسجد أبو بكر الصديق في حي "خير خانا" تسبّب أيضا في إصابة 33 شخصا.

وأكد شاهد العيان للأناضول مقتل رجل الدين البارز الملا أمير محمد كابولي في الهجوم الذي نفذه "انتحاري".

وأفاد شهود لرويترز بأن الانفجار القوي الذي وقع عند صلاة العشاء سُمع دويه في شمال كابل، ودمّر نوافذ مبان مجاورة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وعقب الحادثة، قال مستشفى تديره منظمة الطوارئ غير الحكومية الإيطالية المتخصصة في علاج ضحايا الحرب -في بيان- إنه استقبل 27 مصابا بينهم 5 أطفال.

ودان المتحدث باسم الإدارة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، في تصريح صحفي، الانفجار، إلا أنه لم يقدم معلومات عن الخسائر البشرية.

وقال مجاهد إن الجناة سيُعثر عليهم وسيقدمون للعدالة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من مقتل عالم الحديث البارز الشيخ رحيم الله حقاني وشقيقه، في هجوم انتحاري على مدرسة قرآنية في كابل تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وتراجع عدد الهجمات في أفغانستان منذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة قبل عام، إلا أن هذه الهجمات لم تتوقف، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.

وتبنّى معظمها تنظيم الدولة الإسلامية الذي يستهدف بشكل أساسي الأقليات الدينية الأفغانية الشيعية والصوفية والسيخ، فضلا عن حركة طالبان.