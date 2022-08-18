النيابة المصرية تكشف نتائج تحقيقاتها بشأن حريق كنيسة أبو سيفين في القاهرة

أنهت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها بشأن حريق كنيسة أبو سيفين، في منطقة إمبابة، الذي وقع يوم الأحد الماضي وأدى إلى سقوط وفيات وجرحى.

وقالت في بيان نشرته -عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم- إن تحقيقاتها انتهت إلى "انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير مورقوريوس أبو سيفين " في إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة.

ووفق بيان النيابة فقد "أكدت التحقيقات أن سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار، وذلك لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد، والتي تم تركيبُها منذ 5 سنوات، وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح، وزيادة الأحمال عليها، مما أسفر عن نشوب الحريق، وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر".

وأكدت التحقيقات كذلك أن أحدا "لم يتعمد بقصد إحداث الحريق".

وحسب البيان، فقد كانت النيابة قد تيقنت من هذه النتيجة من اتساق الأدلة القولية في التحقيقات مع الأدلة الفنية فيها، حيث سألت "33 شاهدا من بينهم 16 مصابا".

كما أكدت تحريات الشرطة، وأيدها الشهود، أن أحدا لم يتسبب عمدًا في سوء حالة التوصيلات والمولد، أو إحداث الحريق، الأمر الذي انتهت معه النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات.

وكان حريق كبير اندلع أثناء قداس في كنيسة أبو سيفين مما أسفر عن وفاة 41 شخصا من بينهم كاهن الكنيسة، وإصابة 14 آخرين.