أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: لبيد أبلغ البيت الأبيض أن مسودة الاتفاق النووي مع إيران تخرق الخطوط الحمراء لإدارة بايدن

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، رسالة إلى البيت الأبيض اليوم أكد فيها أن مسودة اتفاقية الاتحاد الأوروبي التي يتم مناقشتها مع إيران تتجاوز حدود الاتفاق النووي لعام 2015 ولا تتماشى مع الخطوط الحمراء لإدارة بايدن.

وأضاف موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري أن لبيد قال إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير ذكر أن إيران لا تقدم تفسيرات ذات مصداقية فيما يتعلق بالتحقيقات المتعلقة بجزيئات اليورانيوم الموجودة في عدة مواقع غير معلنة في البلاد، معتبرا أنه بسبب هذا "يجب أن يرفع العلم الأحمر للمجتمع الدولي".

وقال موقع "أكسيوس" أيضا إن إسرائيل تحاول الآن من خلال محادثات خاصة ورسائل عامة التأثير على المناقشات الحاسمة التي تجري هذه الأيام داخل إدارة بايدن حول ما إذا كانت ستعود إلى الاتفاق النووي بناءً على مسودة الاتحاد الأوروبي.

كما قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي كبير إن لبيد تحدث أيضا إلى المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الخميس ليؤكد موقف إسرائيل بخصوص ضرورة إنهاء جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأوضح المسؤول أنه إضافة إلى شولتز، تحدث لبيد مع تيد دويتش، رئيس لجنة الشرق الأوسط المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، ومع توم نايدز، السفير الأميركي لدى إسرائيل.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المحادثات.

الرد الأميركي

من جهتها قالت الخارجية الأميركية إنها تختلف مع إسرائيل تقنيا بشأن الاتفاق النووي الإيراني بينما تتفق معها على منعها من امتلاك سلاح ذري. وأضافت "لدينا اختلافات تكتيكية مع شركائنا الإسرائيليين إزاء العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قال في وقت سابق إن بلاده لا تزال تدرس الرد على المقترحات التي قدمتها إيران لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن واشنطن تتشاور مع حلفائها الأوروبيين بشأن الرد الإيراني، مشددا على أن واشنطن كانت صادقة في التزامها بالعودة المتبادلة للاتفاق.

اتصال هاتفي

من ناحية أخرى ذكرت مصادر إيرانية أن المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي تقول إنه سيتم رفع غالبية العقوبات عن طهران مع الإبقاء على بعض العقوبات بعناوين مختلفة.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي بحثا فيه مستجدات المفاوضات النووية وقضايا إقليمية قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "نثمن دور مسقط البنّاء والذي يهدف إلى رفع العقوبات وجهودها في تقريب وجهات النظر"، معتبرا أنه "لا يمكن التحدث عن اتفاق نووي جيد ودائم قبل الاتفاق على كل القضايا".

وأضاف عبد اللهيان أنهم انخرطوا بالمفاوضات النووية "بحسن نية وجدية للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام"، مؤكدا أنه "بعد رد واشنطن على مقترحاتنا واحترام خطوطنا الحمر سندخل في مرحلة جديدة".

مسودة النص النهائي

يأتي ذلك بعد أيام من تقديم الاتحاد الأوروبي مسودة نص "نهائي" يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين والذي أتاح رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من الاتفاق النووي في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، التي ردّت بالتراجع تدريجيا عن أغلب التزاماتها بموجب الاتفاق.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحياء ذلك الاتفاق في أبريل/نيسان 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

ورغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، فإن المباحثات عُلّقت في مارس/آذار الماضي مع بقاء نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون والوسطاء من ردم الهوة بشأنها بعد.

وأعلنت إسرائيل مرارا معارضتها لجهود إحياء الاتفاق النووي واحتفظت بما تعتبره حقها في القيام بعمل عسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. في حين حذرت إيران، التي دأبت على نفي رغبتها في تطوير سلاح نووي، من رد "ساحق" على أي هجوم إسرائيلي.