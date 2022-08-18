بدأت منذ مطلع العام الجاري موجة هجرة يهودية جديدة من روسيا تدفق خلالها عشرات الآلاف من الروس إلى إسرائيل؛ مما دفع وزارة العدل الروسية يوليو/تموز الماضي إلى طلب تصفية فرع الوكالة اليهودية لإسرائيل في موسكو، وهي منظمة غير ربحية تساعد اليهود الأجانب على الانتقال إلى إسرائيل.

وتعد إسرائيل الخيار الأمثل لليهود الروس الراغبين في ترك روسيا، ويوضح ذلك طبيب الأورام -من أصل يهودي- إيليا فومينتسوف (43 عاما) إذ يقول: "في أحيان كثيرة، تكون الإقامة بشكل قانوني في دول أخرى أمرا مستحيلا، ومن المستحيل أيضا فتح حسابات مصرفية هناك أو القيام بأعمال تجارية؛ كانت إسرائيل هي الخيار الوحيد أمامي، وقد استفدت من برنامج الترحيل".

وكان فومينتسوف اعتقل في روسيا وصدر عليه حكم بالسجن 20 يوما، بعد نزوله إلى شوارع موسكو للاحتجاج على حرب أوكرانيا، وعلى إثر ذلك قرر مغادرة روسيا، وبينما كان روس معارضون آخرون يتوجهون إلى تركيا وجورجيا وأرمينيا، امتثل فومينتسوف لنصيحة عجوز وبدأ في جمع وثائق تثبت أصله اليهودي، وحدد موعدا في القنصلية الإسرائيلية.

ووفقا لأرقام الحكومة الإسرائيلية، هاجر 20 ألفا و246 روسيًا إلى إسرائيل بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2022، مع ارتفاع الأعداد من حوالي 700 شخص شهريا فبراير/شباط الماضي إلى أكثر من 3 آلاف مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 15 ألفا و930 روسيًا هاجروا إلى إسرائيل خلال عام 2019 بأكمله.

ومعظم المهاجرين من روسيا يهود، لكن بعضهم فقط هو من قد تربطه صلة قرابة وثيقة بيهود. وبموجب قانون العودة الإسرائيلي، لا بد أن يكون للشخص جد يهودي واحد على الأقل ليحصل على الجنسية فورا.





غضب روسي

يوجد نحو 600 ألف روسي مؤهلون للهجرة إلى إسرائيل، ويبدو أن حجم الهجرة فاجأ السلطات الروسية وأثار غضبها، وربما هو ما دفع الكرملين إلى الطلب من وزارة العدل الروسية يوليو/تموز الماضي تصفية فرع الوكالة اليهودية لإسرائيل في موسكو بذريعة مخالفتها قوانين الخصوصية.

ومن المقرر أن تعقد محكمة "باسماني" الجزئية في موسكو الجلسة الأولى غدا الجمعة. وغالبا ما تتناول هذه المحكمة القضايا الحساسة سياسيا.

وتقول الوكالة اليهودية -التي نقلت عام 2020 الآلاف من يهود أوكرانيا إلى إسرائيل- إن أنشطتها، التي تخدم الطائفة اليهودية في روسيا، ستستمر من أجل ضمان بقاء اتصال اليهود بتراثهم، على حد زعمها.

ورغم أن القضايا المرفوعة على الوكالة اليهودية تتعلق رسميا بانتهاكات قوانين حماية البيانات الروسية، فإن وزير الشتات الإسرائيلي نحمان شاي اتهم روسيا -يوليو/تموز الماضي- بمحاولة معاقبة إسرائيل على موقفها من أوكرانيا.

وفي ظل تعرض الوكالة اليهودية لاحتمال الغلق، فمن المرجح أن تصبح الهجرة الروسية إلى إسرائيل أكثر تكلفة لغياب الدعم المالي السخي الذي تقدمه للإسرائيليين المحتملين.

وفي حالة الطبيب فومينتسوف، فإن الوكالة اليهودية -التي تتخذ من القدس مقرا لها- دفعت ثمن تذاكر الطائرة له ولزوجته وأطفاله الثلاثة.

مخاوف إسرائيل

وكان وفد إسرائيلي غادر نهاية يوليو/تموز الماضي إلى موسكو، لأول مرة منذ بدء الأزمة بين البلدين على خلفية التحرك الروسي لحظر الوكالة اليهودية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد -في تصريح مكتوب- إن الوفد المغادر سيعقد لقاءات مع الجهات الروسية المعنية، معتبرا أن إغلاق فرع الوكالة في روسيا أمر "خطير وستكون له تداعيات على العلاقات (الثنائية)".

وكانت إسرائيل قد قررت الأحد الماضي إرسال وفد إلى موسكو بعد قرار وزارة العدل الروسية الطلب من القضاء حظر أنشطة الوكالة اليهودية، ولكنّ هيئة البث الإسرائيلية أشارت -في حينه- إلى أن روسيا لم توافق على قدوم الوفد القانوني الإسرائيلي، حتى إعلان مكتب رئيس الوزراء الأخير.

وأثارت القضية مخاوف في إسرائيل بشأن نشوب أزمة مع روسيا التي تقيم بها أكبر طائفة يهودية وتتمتع بنفوذ في سوريا المجاورة، كما تقدر دائرة الإحصاء الإسرائيلية أعداد اليهود من أصل روسي في إسرائيل بنحو 900 ألف شخص.

وزاد من تفاقم الأزمة تسريب مسؤولين إسرائيليين قائمة من الردود الإسرائيلية المحتملة على القرار الروسي المتوقع، بما فيها إمكانية استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو للتشاور.

كما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس -في مؤتمر نظّمته القناة الإسرائيلية 13- عن إطلاق بطاريات دفاعية روسية نيرانها على طائرات إسرائيلية في أثناء قصف لها على مواقع في سوريا مايو/أيار الماضي، وإن كان قد أشار إلى أن الحادث وقع لمرة واحدة.