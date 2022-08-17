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شهيد وعشرات الجرحى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

epa08030280 Israeli soldiers take positions as houses are demolished by the Israeli army in the West Bank village of Biet Kahel near Hebron, 28 November 2019. The Israeli army has allegedly demolished four houses belonging to Palestinian men accused of murdering Israeli soldier in an August, according to a statement issued by the army. EPA-EFE/ABED AL HASHLAMOUN
قوات الاحتلال اقتحمت منطقة قبر يوسف لتأمين دخول المستوطنين (الأوروبية- أرشيف)
عاطف دغلس
17/8/2022-|آخر تحديث: 18/8/202210:54 AM (مكة المكرمة)

نابلس – استشهد فلسطيني وأصيب نحو 30 في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية خلال مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الذين اقتحموا منطقة قبر يوسف لتأمين دخول المستوطنين.

وقال أحمد جبريل المدير العام الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس إن الشاب وسيم نصر خليفة 18 عاما استشهد بعد إصابته في الصدر خلال مواجهات قبر يوسف مع جيش الاحتلال شرق نابلس.

وأضاف جبريل أن نحو 30 فلسطينيا أصيبوا أيضا خلال المواجهات وتنوعت إصاباتهم بين الاختناق بالغاز المدمع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الحي.

ويقتحم المستوطنون اليهود "مقام يوسف" في نابلس لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام، وأنه حق يهودي، في حين تنفي الروايات التاريخية والعلمية صحة ذلك، مشيرة إلى أن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وأن القبر يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما يدعى يوسف دويكات.

المصدر : الجزيرة