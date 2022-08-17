إيران تدعو الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين وتبدي استعدادها لمبادلة السجناء

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية -اليوم الأربعاء- أن طهران مستعدة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، داعية إدارة الرئيس جو بايدن إلى "التحرك بدلا من العروض المسرحية" من أجل تحقيق ذلك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران تتعامل مع ملف تبادل السجناء بين طهران وواشنطن بشكل مستقل، بعيد عن مفاوضات الاتفاق النووي.

وفي رده على مواقف أميركية بشأن ملف تبادل السجناء، أضاف أن إيران أعلنت للولايات المتحدة مرارا استعدادها لمناقشة ملف السجناء عبر قنوات مختلفة، وأن القضية مرهونة بجدية واشنطن.

وأكد كنعاني استعداد بلاده لتنفيذ الاتفاق الخاص بتبادل السجناء فورا، وإطلاق سراح الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة بتهم واهية ترتبط بالعمل على الالتفاف على العقوبات الأميركية، بحسب تعبيره.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "لا نعترف بازدواج الجنسية في إيران، ونعتبرهم مواطنين إيرانيين".

وقال كنعاني إن على الجانب الأميركي العمل على إزالة العقبات أمام تبادل السجناء، بدلا من العروض المسرحية واتباع سياسة دعائية ضد إيران، بحسب قوله.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أكدت، مع انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا النووية في فبراير/شباط، أن مفاوضات تبادل السجناء متواصلة بشكل مواز لمفاوضات فيينا ومستقلة عنها، مضيفة "يبدو أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بشأن ملف السجناء، ربما تنتظر نتائج المفاوضات".