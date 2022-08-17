تركيا وإسرائيل تقرران تبادل السفراء

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الأربعاء أن إسرائيل وتركيا قررتا تبادل السفراء.

وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره القرغيزي جينبك كولوباييف أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق فلسطين.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إن إسرائيل وتركيا قررتا استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وأضاف المكتب في بيان أن لبيد اتفق خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة سفيري البلدين.

وأكد أن تطوير العلاقات سيسهم في تعميق العلاقات بين الشعبين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

بدوره، أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تغريدة على تويتر بتجديد العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا، والذي سيشجع على إقامة علاقات اقتصادية أكبر وسياحة متبادلة وصداقة بين الشعبين الإسرائيلي والتركي، على حد قوله.

وقبل أيام، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده بدأت عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومصر، مبينا أن هذه العملية لا تعني استغناء أنقرة عن مبادئها، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس.

وأشار جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي بأنقرة إلى وجود خطوات متبادلة وحوار بين تركيا وإسرائيل في إطار عملية التطبيع.

وأضاف "عندما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد تركيا أعلن إعادة تعيين السفراء مجددا، الآن إسرائيل مقبلة على انتخابات ولا أعلم ما إذا كان تعيين السفراء سيتم قبلها أم بعدها، لأن هذه الخطوة يجب أن تكون من الطرفين في آن واحد".