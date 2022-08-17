"تطبيع في طابور الشاورما".. سخرية إسرائيلية من السفير البحريني بعد مشاهدته في مطعم بالقدس

أثارت صور تُظهر وقوف سفير البحرين لدى إسرائيل في طابور داخل محل بيع الشاورما في مدينة القدس المحتلة سخرية على منصات التواصل بإسرائيل.

ونشر مراسل قناة كان الإسرائيلية أوريا ألكايم، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، صورتين يظهر فيهما السفير البحريني في إسرائيل خالد الجلاهمة، وكتب عليهما "ماذا يعني التطبيع إن لم تقف في طابور الشاورما مع السفير البحريني؟!".

מהי נורמליזציה אם לא לעמוד בתור לשווארמה עם שגריר בחריין pic.twitter.com/IzZD7gqDRc — אוריה אלקיים (@uriyaelk) August 16, 2022

وأضاف في تغريدة ثانية "بينما نحن في الطابور فوجئنا بمعرفة أنه سفير، اعتقدت أنه عضو كنيست لم أره من قبل".

وعلّق السفير البحريني في تغريدة "لقد تم الإمساك بي وأنا أتناول ألذ شاورما في المدينة".

Got caught yesterday having the best shawarma in town. https://t.co/hcOQFNFJHh — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 17, 2022

وفي سلسلة تعليقات، ذكر المراسل الإسرائيلي أن السفير قدّم أحد العملاء الأكبر سنا درجة، وعلّق "هذا السفير يثبت نفسه، صدقوني".

وعلّق المراسل الإسرائيلي على اللقطة المفاجئة للسفير ساخرا "لديه ذوق جيد هذا الرجل (..) ماذا أخذ: عجلا أم ديكا روميا؟ سأستمر في التحديث إن لزم الأمر".

وعلّقت الناشطة السياسية الإسرائيلية وعضو حزب ميرتس الإسرائيلي شانا أورليك، "بعد التطبيع، يجب أن يأتي السلام أيضا".

وبالإضافة إلى ذلك، حظيت صور السفير بسخرية في تعليقات المغردين الإسرائيليين.