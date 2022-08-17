انتشار عسكري ألماني في المحيطين الهندي والهادي ووزارة الدفاع الصينية ترسل قوات عسكرية إلى روسيا لإجراء مناورات مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها سترسل قوات عسكرية إلى روسيا لإجراء مناورات مشتركة، في حين وصلت طائرات عسكرية ألمانية لأول مرة إلى دول المحيطين الهندي والهادي لإجراء تدريبات وأنشطة أخرى.

وستنطلق المناورات الصينية الروسية التي تأجلت لسنتين بسبب جائحة كورونا، في 30 أغسطس/آب الجاري وتستمر إلى غاية الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل.

وستكون المناورات التي تحمل اسم "الشرق 2022" هذا العام ضخمة من حيث المساحة وعدد القوات المشاركة، وستجري في 13 ميدانا عسكريا في أقصى الشرق الروسي وبالقرب من الحدود مع الصين.

انتشار عسكري ألماني

في الأثناء وصل سرب من القوات الجوية الألمانية إلى سنغافورة محطته الأخيرة قبل التوجه إلى أستراليا للمشاركة لأول مرة بمناورات جوية في المحيطين الهادي والهندي.

وسترسل القوات الجوية الألمانية طائرات عسكرية إلى اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة لإجراء تدريبات مشتركة وأنشطة أخرى.

وقال قائد القوات الجوية الألمانية إن برلين تهدف من خلال إرسال الطائرات، إلى إظهار أنها تفكر في الأمن خارج أوروبا، معربا عن حرصه على زيادة مشاركة ألمانيا في الحفاظ على الأمن في آسيا بما في ذلك اليابان.

ويشمل السرب الألماني 6 مقاتلات من طراز "يوروفايتر تايفون"، و3 طائرات للتزود بالوقود جوا، وطائرة نقل، بالإضافة إلى 200 عسكري ألماني.