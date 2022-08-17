شاهد ـ نشاط عسكري محموم في المحيطين الهندي والهادي.. فماذا يجري هناك؟

إلى المحيطين الهندي والهادي، تتجه أساطيل بحرية وأسراب جوية ووحدات برية من الشرق والغرب في تنافس قوي بين محور الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

وللمرة الأولى في تاريخها العسكري، أرسلت ألمانيا للمحيطين الهادي والهندي سربا جويا قتاليا ضمّ 6 مقاتلات من طراز يوروفايتر تايفون Eurofighter Typhoons، و3 طائرات للتزود بالوقود جوا، وطائرة نقل، بالإضافة إلى 200 عسكري ألماني للمشاركة بمناورات في أستراليا.

المشاركة الجوية الألمانية في مياه المحيطين المضطربة، تزامنت مع مناورات أميركية إندونيسية في جزيرة سومطرة وجزر رياو، وبمشاركة 12 بلدا من بينها أستراليا وسنغافورة واليابان.

في المقابل، نفذ الجيشان الروسي والصيني مناورات جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر شرق الصين وغربي المحيط الهادي في مجال القواعد الأميركية المنتشرة في فيتنام والفلبين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وفي اتساع لدائرة المناورات في المحيطين الهندي والهادي، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها سترسل قوات عسكرية إلى روسيا لإجراء مناورات مشتركة في 13 ميدانا عسكريا في أقصى الشرق الروسي وبالقرب الحدود مع الصين.