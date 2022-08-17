مسؤول روسي: طالبان وعدت بمنع نقل المقاتلين من أفغانستان إلى أوكرانيا

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، ضمير كابولوف إن حركة طالبان ضمنت أنها ستعمل ما بوسعها لمنع نقل "مقاتلي المنظمات الإرهابية" بما فيها تنظيم الدولة، إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت روسيا على اتصال مع طالبان بعد تقارير عن قيام دولة ثالثة بتجنيد مقاتلين في أفغانستان لإرسالهم إلى أوكرانيا، أضاف كابولوف في حديث لوكالة "نوفوستي" أن حركة طالبان "بالتأكيد أنها لن تسمح بذلك في حدود قدراتها الحقيقية. وهم ليسوا منافقين على الإطلاق"، وفق تعبيره.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من طالبان بخصوص حديث مبعوث الرئيس الروسي.

وبعد عودتها إلى الحكم في أغسطس/آب عام 2021 وعدت حركة طالبان بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد أي دولة، وأنها تريد إقامة علاقات إيجابية وقوية مع جيرانها ودول العالم.

ومنذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما على جارتها أوكرانيا، ويتهم كلا الطرفين بعضهما بالاستعانة بحلفاء ومرتزقة في الحرب المستمرة بينهما.