إثر رشوة في ساندهيرست البريطانية.. طرد 7 طلاب إماراتيين يشعل مواقع التواصل

أثار تقرير نشرته صحيفة بريطانية عن طرد أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية البريطانية 7 طلبة إماراتيين ضجة على منصات التواصل، وتسبب بموجة غضب ضد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية بأن قرار قائد الأكاديمية اللواء دنكان كابس بطرد الإماراتيين يوصف بأنه "إجراء تأديبي"، وذلك بسبب محاولتهم رشوة مدربين أثناء تدريبهم.

وذكرت الصحيفة أن الطلاب قدّموا الرشاوى لتجنب القيام بمهام معينة، وفي إحدى المرات "أراد أحدهم أن يتم إعفاؤه في الصباح الباكر من رقيب الحراسة، فصعد إلى الرقيب حاملا رزمة كاملة من الجنيهات الإسترلينية في يده".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، حققت الشرطة العسكرية في مزاعم تقديم "رشاوى ضخمة" تشمل سيارات فاخرة وساعات باهظة الثمن وعطلات خارجية لمدربي ساندهيرست.

وقالت الصحيفة إن بعض الدول تدفع مبالغ باهظة مقابل علاقاتها مع ساندهيرست، مضيفة أن الإمارات قامت مؤخرا بإنشاء مبنى سكني جديد أطلق عليه "مبنى زايد" بتكلفة 15 مليون جنيه إسترليني.

