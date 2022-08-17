إثر رشوة في ساندهيرست البريطانية.. طرد 7 طلاب إماراتيين يشعل مواقع التواصل

أثار تقرير نشرته صحيفة بريطانية عن طرد أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية البريطانية 7 طلبة إماراتيين ضجة على منصات التواصل، وتسبب بموجة غضب ضد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية بأن قرار قائد الأكاديمية اللواء دنكان كابس بطرد الإماراتيين يوصف بأنه "إجراء تأديبي"، وذلك بسبب محاولتهم رشوة مدربين أثناء تدريبهم.

وذكرت الصحيفة أن الطلاب قدّموا الرشاوى لتجنب القيام بمهام معينة، وفي إحدى المرات "أراد أحدهم أن يتم إعفاؤه في الصباح الباكر من رقيب الحراسة، فصعد إلى الرقيب حاملا رزمة كاملة من الجنيهات الإسترلينية في يده".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، حققت الشرطة العسكرية في مزاعم تقديم "رشاوى ضخمة" تشمل سيارات فاخرة وساعات باهظة الثمن وعطلات خارجية لمدربي ساندهيرست.

وقالت الصحيفة إن بعض الدول تدفع مبالغ باهظة مقابل علاقاتها مع ساندهيرست، مضيفة أن الإمارات قامت مؤخرا بإنشاء مبنى سكني جديد أطلق عليه "مبنى زايد" بتكلفة 15 مليون جنيه إسترليني.

Scandal at the #Royal Military Academy #Sandhurst: foreign cadets and instructors expelled. Read Saturday's Eden Confidential social diary via @mailplus https://t.co/Tyc79Xx35d — Richard Eden (@richardaeden) August 13, 2022

وأحدث التقرير تفاعلا على مواقع التواصل، حيث عبر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله عن أسفه وحزنه لطرد الطلاب، وقال إن هذا حدث "قبل أيام فقط من تخرجهم من أكاديمية عريقة تخرج منها ملوك ورؤساء وقادة دول خليجية وعربية".

وختم الأكاديمي الإماراتي تغريدته بالتساؤل "كيف سمحوا لأنفسهم بهذا السلوك؟"، وذلك قبل تعرضه لهجوم وإقدامه على حذف تغريدته قائلا "التغريدة أتت بنقد وطني حريص يفيد الوطن ولا يضره في شيء".

نتعلم منك الحسن الوطني الصحيح. والتغريدة اتت بنقد وطني حريص يفيد الوطن ولا يضره في شيءٍ https://t.co/iFAxFuN2ef — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 16, 2022

وشن مغردون إماراتيون هجوما على الأكاديمي الإماراتي بسبب تغريدته، واعتبروه "محبا للإثارة وجذب الانتباه"، وطالبوه بعدم نشر ما يسيء للإمارات.

وعلق مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية سلطان النعيمي على تغريدة عبد الله بأنها تسعى إلى لفت الأنظار لتصرفات حتى إن كانت صحيحة ومنتشرة فإنها لا تمثل الشعب الإماراتي.

بمجرد هذه التغريدة دكتورنا الفاضل قد لفت انظار الكثير والكثير لتصرفات حتى وان كانت صحيحة ومنتشرة فإنها لا تمثل الشعب الاماراتي أليس حري بنا تجاوز هذا الموضوع او بمعنى ادق عدم اثارته في ظل طبائع بشر تنتهج من التعميم والتشفي والتصيد طريقاً لها فقط للاساءة لدولة الامارات وشعبها؟ — د. سلطان النعيمي (@Alnuaimi_Dr) August 16, 2022

واتفق معه الكاتب الإماراتي الحر بن سعيد العامري، وقال "أن تكتب مثل هذا الخبر فهذه إساءة للإمارات قبل أن تكون إساءة لأبنائها، فهذا أمر معيب يا عبد الخالق، وأنت رجل كبير لا نريد أن نرشدك ونعلمك وأنت بهذا العمر".

ان تكتب مثل هذا الخبر فهذه إساءة للإمارات قبل ان تكون إساءة لأبناؤها فهذا امر مُعيب ياعبدالخالق وانت رجل كبير لا نريد ان نرشدك ونعلمك وانت بهذا العمر نشرك مثل هذه الأخبار هي مادة دسمة للإساءة للقيادة الإماراتية وابناء الإمارات

لذلك اتمن ان تفكر وتتأكد مما تنشر ياعبدالخالق https://t.co/SKgs7eYTRH — kbz 🇦🇪الحر بن سعيد العامري (@Asa_alameri) August 16, 2022

ولام عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقا سلطان المؤذن طريقة تناول الخبر، وكتب في تغريدة "لماذا لا نقول إن الطلبة بموقف ضعف، والسلطة للمسؤولين المرتشين بالكلية والذين قد يكونون هم من ابتزوا وأرغموا الطلبة على تقديم الهدايا".

ولماذا لا تقول يادكتور لماذا سمح ( من ارتشي من الكلية لانفسهم بهذا السلوك ) ولماذا لانقول ان ( الطلبه بموقف ضعف والسلطه للمسئولين المرتشين بالكلية والذين قد يكونوا هم من ابتز وارغم الطلبه علي تقديم الهدايا ) حفظ الله ابناء الامارات اينما كانوا 🇦🇪 — Dr Sultan Almoathen (@SultanAlmoadhen) August 16, 2022

من جهته، طالب الأكاديمي الكويتي عماد خورشيد بمراقبة صارمة لطلبة الابتعاث، وقال "تخيل هذا ببريطانيا فما بالك بالدول الأخرى مثل مصر والهند والفلبين".

⭕️على ذمة صحيفة ال ديلي ميل البريطانية: اكاديمية ساندهيرست العسكرية طردت ٧ طلبة اماراتيين وعدد من المشرفين.

⭕️السبب:دفع رشاوي مالية

⭕️الدرس: مراقبة طلبة الابتعاث يجب ان تكون صارمة

⭕️تخيل هذا ببريطانيا: فما بالك بالدول الاخرى مثل مصر-الهند-الفلبين#هلكوني https://t.co/IwkHXcF26c pic.twitter.com/gyjJFtH1cK — د.عماد خورشيد (@Dr_Khorshid) August 14, 2022

وعلق الصحفي حسن إسماعيل قائلا "يعتقدون أنهم بأموالهم سيشترون كل شيء"، فيما قال الصحفي منتظر ناصر "إن هذه الحادثة تكشف الواقع الثقافي العربي المثقل بالفساد والكسل وعدم الجدية".

طرد 7 طلاب اماراتيين من أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية بعد اتهامات بتقديمهم رشاوى لمشرفين في الأكاديمية قبل أيام من تخرجهم.

يعتقدون بأموالهم سيشترون كل شي .@balharithy — Hasan İsmail-حسن إسماعيل (@HasanAlkadasi2) August 16, 2022