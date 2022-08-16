مصر.. السيطرة على حريق محدود في كنيسة الأنبا موسى بالجيزة دون إصابات

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أنه تمت السيطرة على حريق محدود نشب في كنيسة الأنبا موسى بالجيزة إحدى محافظات القاهرة الكبرى بسبب تماس كهربائي دون وقوع إصابات.

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد على وقوع حريق في كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة أيضا راح ضحيته 41 قتيلا إضافة إلى 12 جريحا، وفق إحصائية لوزارة الصحة المصرية.

وقالت الوزارة -في بيان الأحد- إن الوفيات جاءت بسبب الاختناق نتيجة لتصاعد الدخان الكثيف للحريق وتدافع الضحايا أثناء محاولتهم الهروب.

وأوضحت الوزارة -في بيانها- أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية أوضح أن الحريق بكنيسة أبو سيفين نشب في جهاز تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة -الذي يضم عددا من قاعات الدروس- نتيجة خلل كهربائي، وأدّى ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في الوفيات والإصابات.