تسلمت أوكرانيا 4 مروحيات عسكرية من لاتفيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ضمن المساعدات الغربية المقدمة لكييف من حلفائها الغربيين لصد الهجوم الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع اللاتفية، الاثنين، أن اثنتين من المروحيات الأربع طراز "إم آي 17" (Mi-17) واثنتين من طراز "إم آي 2" (2–Mi)، وأن بعضها تم تسليمه مفككا إلى أوكرانيا، وقالت إن الطائرات التي تم تطويرها في الاتحاد السوفياتي السابق تم طلاؤها من جديد بالإضافة إلى تجديد واحدة من الطائرتين "إم آي 17".

ونُقِل عن وزير الدفاع اللاتفي أرتيس بابريكس قوله إنه نظرا لقيام جنود أوكرانيين حاليا بهجمات مضادة، فإن مروحياتنا التي تبرعنا بها ستساعد في القيام بعمليات عسكرية وإنقاذ أرواح.

وأضاف بابريكس أنه "لا ينبغي وقف دعم الدول الغربية لأوكرانيا حتى تحرر كل أراضيها من قوة الاحتلال الروسية".

وأفادت حكومة ريغا بأن قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها إلى أوكرانيا منذ وقوع الهجوم الروسي في أواخر فبراير/شباط الماضي تجاوزت 200 مليون يورو، وكان من بين الأسلحة التي قدمتها لاتفيا إلى أوكرانيا صواريخ الدفاع الجوي ستينغر.