أعلنت الصين اليوم الثلاثاء إجراءات جديدة لتشجيع الأسر على إنجاب مزيد من الأطفال مع تسجيل معدل المواليد في البلاد أدنى مستوياته على الإطلاق، في حين يتوقع أن يتقلص عدد السكان بحلول العام 2025.

وتواجه الدولة التي لديها أكبر عدد من السكان في العالم؛ أزمة ديموغرافية مع قوى عاملة شائخة واقتصاد متباطئ ونمو سكاني في أدنى مستوياته منذ عقود.

ورغم أن السلطات وضعت حدا لسياسة الطفل الواحد في العام 2016، ثم سمحت لكل زوجين بإنجاب ما يصل إلى 3 أطفال العام الماضي، استمر معدل المواليد في الانخفاض على مدى السنوات الخمس الماضية.

واليوم الثلاثاء، دعت وزارة الصحة السلطة المركزية والحكومات المحلية إلى زيادة الإنفاق على الصحة الإنجابية وتحسين خدمات رعاية الأطفال.

وقالت الوزارة إنه يجب على السلطات المحلية أن "تضع تدابير فعالة لدعم الخصوبة" عبر تقديم إعانات وتخفيضات ضريبية وتحسين التأمين الصحي، بالإضافة إلى مساعدات في مجالات التعليم والإسكان والتوظيف مخصصة للأسر، كما يجب أن تضمن المقاطعات أن يكون لديها عدد كافٍ من الحضانات بحلول نهاية العام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و3 سنوات.

وقد انخفض معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى 7.52 مواليد لكل ألف شخص، وهو أدنى مستوى منذ بدأت البلاد تدوين السجلات عام 1949 عند قيام دولة الصين الشيوعية، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

ويعود ذلك خصوصا إلى ارتفاع كلفة العيش والتحوّل نحو عائلات أقل عددا.

وفي مطلع أغسطس/آب الجاري، حذّرت السلطات الصحية من أن عدد سكان الصين سينخفض بحلول العام 2025.