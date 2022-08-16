رغم الغضب الأميركي بشأنها.. دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400" الروسية إلى تركيا

أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن رئيس هيئة التعاون العسكري الروسية أن روسيا وتركيا وقعتا عقدا لتوريد دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400" (S-400) إلى أنقرة، في حين أكد مسؤول تركي أنه لا توجد اتفاقات جديدة وإنما هناك استمرار للاتفاق السابق.

وقال المسؤول التركي إن العقد الأصلي الذي وقعته أنقرة مع موسكو لشراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية إس-400 يشمل دفعتين، مضيفا أنه لا توجد اتفاقات جديدة.

وأكد أن "شراء الدفعة الثانية كان ضمن الخطة الأصلية والعقد ذي الصلة"، وأن "العملية مستمرة، ولا توجد اتفاقات جديدة".

وأثارت تركيا غضب الولايات المتحدة عندما اشترت هذه المنظومة الروسية لأول مرة عام 2019، وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولي الدفاع الأتراك ردا على ذلك.

كما فرضت عقوبات على أنقرة من ضمنها حظر منح أي تصاريح لتصدير الأسلحة للوكالة الحكومية التركية المكلفة بشراء تجهيزات عسكرية.

وقبل ذلك، أبعدت أميركا تركيا عن المشاركة في برنامج إنتاج الطائرة الحربية "إف-35" (F-35) التي كانت تركيا من الصنّاع فيها والمشترين لها، وذلك بسبب حصولها على صواريخ "إس-400" في منتصف العام 2019.

واقترحت أنقرة أكثر من مرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن صواريخ "إس-400″، لكن واشنطن رفضت ذلك مرارا، وقالت حينها إن العقوبات ستبقى إلى أن تتخلى تركيا عن حيازة منظومة الصواريخ الروسية.