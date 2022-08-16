شاهد.. حريق وانفجارات في محطة كهرباء ومستودع ذخيرة روسي بالقرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء وقوع إصابات جراء انفجارات ناجمة عن حريقين في مستودع ذخيرة ومحولات كهربائية شمالي شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم عن إدارة بلدة مايسكوي (شمالي شبه جزيرة القرم) قولها إن مستودع ذخيرة انفجر.

من جانبها، قالت وكالة ريا نوفوستي إن السلطات المحلية أجلت نحو 2000 من سكان بلدة مايسكوي القريبة من مكان الحريق الذي اندلع في مستودع الذخائر.

وفي وقت سابق اليوم، أوردت وكالة الإعلام الروسية نبأ عن اندلاع حريق في محطة تحويل فرعية بالقرب من بلدة جانكوي في شبه جزيرة القرم.

ووصل رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف إلى منطقة الحادث للوقوف على جهود الإطفاء وملابسات الحريقين.

وفي التاسع من أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ذخائر جوية انفجرت في منطقة مطار ساكي العسكري؛ مما تسبب في انفجارات عدة بالقرب من بلدة نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم.

وبعدها بأيام أكدت وزارة الدفاع البريطانية تدمير 8 مقاتلات روسية على الأقل من طراز "سو24" و "سو30" إثر انفجارات وقعت في قاعدة جوية غربي شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة أن صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت تدمير عدد من الطائرات الحربية في القاعدة العسكرية، على عكس المزاعم الروسية بعدم تعرض أي منها لأضرار.

ونوهت إلى أن روسيا كانت تستخدم قاعدة ساكي في المقام الأول لطائرات أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا في مارس/آذار 2014.