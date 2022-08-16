إعلام النظام السوري: مقتل 3 عسكريين وجرح 6 في هجوم جوي تركي بريف حلب

قالت وسائل إعلام النظام السوري اليوم الثلاثاء إن 3 عسكريين قُتلوا وجُرح 6 آخرون في هجوم جوي تركي استهدف نقاطا عسكرية بريف حلب.

ونقلت التقارير عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم، إذ أوقعت خسائر بشرية ومادية، دون إعطاء تفاصيل.

وقال التلفزيون السوري "قام الطيران الحربي التركي بعد ظهر اليوم.. باستهداف بعض النقاط العسكرية في ريف حلب مما أسفر عن استشهاد 3 عسكريين وجرح 6 آخرين".

ولم يرد تعليق من الجانب التركي حتى الآن.

وقد شنت تركيا عدة عمليات عسكرية في شمالي سوريا منذ 2016 لتفرض سيطرتها على مئات الكيلومترات وتصل قواتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، مستهدفة في المقام الأول فصيل وحدات حماية الشعب الكردي والذي تصنفه "منظمة إرهابية".

وتساند أنقرة كذلك بعض الفصائل المعارضة في الحرب الأهلية السورية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" (PKK) ووحدات حماية الشعب الكردي "واي بي جي" (YPG) شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء إنه "جرى تحييد 5 إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجوم على مناطق عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام".