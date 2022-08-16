نفى أن يكون استخدم عبارة "مصالحة".. وزير الخارجية التركي يوضح تصريحاته بشأن المعارضة والنظام في سوريا

جدّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -اليوم الثلاثاء- دعوته إلى تسوية بين النظام السوري والمعارضة، بعد دعوة مماثلة أطلقها الأسبوع الماضي وأثارت تظاهرات مناهضة لتركيا في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة بسوريا.

وأكد الوزير أنه لم يستخدم عبارة "مصالحة" بين النظام السوري والمعارضة، بل قال "إنه يجب التوصل لتسوية للأزمة".

وحمّل في الوقت ذاته النظام السوري مسؤولية فشل جميع المبادرات.

وقال إن موقف النظام الرافض هو السبب الأساسي في عدم نجاح جميع المبادرات حتى الآن. النظام لا يؤمن بالحل السياسي بل بالحل العسكري، ولكن الحل الدائم لا يمكن تحقيقه إلا بحل سياسي.

وأضاف "هذا ما نقوله منذ البداية، ونشدد على الدوام على ما ذكر في قرارات الأمم المتحدة حول سيادة الأراضي السورية وحدودها".

وأكد أنّ من الضروري التوصل إلى تسوية بين النظام والمعارضة، لتحقيق جميع أهداف اللجنة الدستورية.

وبشأن لقائه المقتضب بوزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالعاصمة الصربية بلغراد، أوضح جاويش أوغلو أنّ اللقاء تم أثناء لقائه مع وزراء دول أخرى قبل موعد الطعام.

وأكد خلال اللقاء لوزير النظام على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة، ومن بينها ما يتعلق باللجنة الدستورية لتحقيق سلام دائم في سوريا، إلى جانب دعم تركيا الكبير لوحدة الأراضي السورية.

وكانت مظاهرات قد خرجت الجمعة الماضي بشمال سوريا؛ احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تدعو للمصالحة مع النظام السوري.

وقال مراسل الجزيرة إن المتظاهرين أكدوا أن الحل الأمثل للسلام الدائم في سوريا يمرّ عبر محاسبة النظام الذي قتل مئات الآلاف وشرّد الملايين، بحسب تعبيرهم.

كما رفض المحتجون أي حديث عن المصالحة، كونها تعد استسلاما وعودة للوضع السياسي والأمني الذي كانت عليه سوريا قبل الثورة، على حد قولهم.

وحمَل المتظاهرون لافتات ترفض أي مصالحة أو تطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتدعو إلى إسقاطه، في حين دعا محتجون في إدلب إلى فتح جبهات القتال ضد قوات النظام السوري.

مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين

من ناحية أخرى، أعلن والي شانلي أورفة التركية صالح أيهان -اليوم الثلاثاء- مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين في هجوم على مخفر حدودي بقضاء بيرجيك التابعة للولاية المجاورة للأراضي السورية.

وأوضح أيهان -في تصريح للأناضول- أن ما وصفها بتنظيمات إرهابية نفذت صباحا هجوما على مخفر حدودي تركي من الجانب السوري.

وأضاف أن القوات التركية المرابطة على الحدود ردت بالمثل على مصادر النيران.

وأشار إلى أن الجهات المختصة نقلت الجنود المصابين إلى المستشفى، مبينا أن حالتهم الصحية جيدة.

وفي وقت سابق اليوم، سقطت 4 قذائف هاون على أرض فارغة في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، أُطلقت من شمال سوريا.