عاجل | نيويورك تايمز عن مسؤول أوكراني: وحدة عسكرية أوكرانية تعمل خلف خطوط العدو استهدفت مستودع ذخيرة روسي بالقرم
16/8/2022-|آخر تحديث: 16/8/202205:43 PM (مكة المكرمة)
عاجل | نيويورك تايمز عن مسؤول أوكراني: وحدة عسكرية أوكرانية تعمل خلف خطوط العدو استهدفت مستودع ذخيرة روسي بالقرم
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المصدر : نيويورك تايمز