عاجل | نيويورك تايمز عن مسؤول أوكراني: وحدة عسكرية أوكرانية تعمل خلف خطوط العدو استهدفت مستودع ذخيرة روسي بالقرم

عاجل | نائب عمدة انيرغودار في زابوروجيا للجزيرة: أوكرانيا لم تقصف محطة زابوروجيا النووية

عاجل | المستشار الألماني: لم نصل بعد إلى المرحلة التي يمكن أن نتوقف فيها عن الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية

عاجل| المستشار الألماني: الاتصال المباشر مع بوتين مهم ليعرف مطالبنا ويدرك ضرورة تحمله مسؤولياته