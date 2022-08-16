بينها أول سفينة مساعدات لأفريقيا.. وزارة الدفاع التركية تعلن مغادرة 5 سفن حبوب من أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء إن 5 سفن أخرى تحمل ذرة وقمحا غادرت الموانئ الأوكرانية، بينها السفينة "بريف كوماندر" التي تحمل أول شحنة من المساعدات الغذائية الإنسانية المتجهة إلى أفريقيا منذ اندلاع الحرب.

وأضافت الوزارة أن 3 سفن انطلقت من ميناء تشورنومورسك، بالإضافة إلى سفينتين أبحرتا من ميناء بيفيدني، وذلك بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لاستئناف تصدير الحبوب.

وأشارت إلى أن مركز التنسيق المشترك الذي يعمل به أفراد من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، سيُفتش اليوم الثلاثاء 4 سفن أخرى في إسطنبول قبل توجهها إلى الموانئ الأوكرانية.

وفي السياق، أظهرت بيانات "رفينيتيف أيكون" اليوم الثلاثاء أن السفينة "بريف كوماندر" غادرت ميناء بيفديني الأوكراني حاملة أول شحنة من المساعدات الغذائية الإنسانية المتجهة إلى أفريقيا من أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن السفينة "بريف كوماندر" -التي تحمل على متنها 23 ألف طن من القمح- توجهت إلى جيبوتي، ومن المقرر أن تتوجه الإمدادات بعد ذلك للمستهلكين في إثيوبيا.

وأضافت في بيان أن الوزارة والأمم المتحدة تعملان على إيجاد سبل لزيادة الإمدادات الغذائية للفئات الضعيفة اجتماعيا من الأفارقة.

وقالت الوزارة إن 17 سفينة غادرت بالفعل الموانئ الأوكرانية وعلى متنها أكثر من 475 ألف طن من المنتجات الزراعية.

من جانبه، قال يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية الأوكراني اليوم الثلاثاء إن بلاده يمكنها تصدير 3 ملايين طن من الحبوب من موانئها في سبتمبر/أيلول القادم، وقد تتمكن في المستقبل من تصدير 4 ملايين طن شهريا.

وأضاف أن أوكرانيا تلقت طلبات لوصول 30 سفينة إليها في الأسبوعين المقبلين لتصدير الحبوب.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني كثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.