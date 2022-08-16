رغم مخاوف الهند من التجسس.. سريلانكا تسمح برسو سفينة أبحاث صينية

سمحت الحكومة السريلانكية لسفينة أبحاث صينية بالبقاء في ميناء رئيسي على الجزيرة، رغم المخاوف التي عبرت عنها الهند من تجسسها على منشآت عسكرية لنيودلهي.

وقال مسؤولون في المرفأ لوكالة الصحافة الفرنسية إن السفينة "يوان وانغ 5″ حصلت على الضوء الأخضر للرسو في الميناء بشرط أن تلتزم بعدم إجراء أية أبحاث طيلة وجودها في المياه الإقليمية السريلانكية.

و"يوان وانغ 5" سفينة أبحاث ومسح، لكنّ وسائل إعلام هندية تؤكد -نقلا عن مسؤولين هنود- أنها سفينة تجسّس.

وتشعر الهند بالقلق من نفوذ الصين المتزايد في المحيط الهندي وسريلانكا اللذين تعدّهما نيودلهي جزءا من منطقة نفوذها.

وكان من المقرر في الأساس أن تتوقف هذه السفينة في ميناء هامبانتوتا في 11 أغسطس/آب الجاري، لكن كولومبو أرجأت مرات عدة موعد رسو السفينة بسبب الاحتجاجات الهندية.

وفي 2017، اضطرت كولومبو إلى منح شركة صينية امتياز تشغيل ميناء هامبانتوتا لمدة 99 عاما بعدما عجزت عن تسديد دين لبكين بـ1.4 مليار دولار.

والصين أكبر الجهات الخارجية الدائنة لسريلانكا، وتخطّت حصتها من الدين الخارجي السريلانكي 10%.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار منتصف أبريل/نيسان الجاري، وتجري الجزيرة حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة.