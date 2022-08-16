"إنه العالم الثالث!".. ترامب يتهم عملاء فدراليين بسرقة جوازات سفره الثلاثة أثناء تفتيش منزله

اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف بي آي" (FBI) بسرقة جوازات سفره خلال تفتيش عقاره في "مار إيه لاغو" الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب الاثنين، على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social) التي شارك في تأسيسها، "نجاح باهر! في المداهمة التي شنها مكتب (إف بي آي) على "مار إيه لاغو"، لقد سرقوا جوازات سفري الثلاثة، انتهت صلاحية أحدها".

وأضاف ترامب "هذا هجوم على خصم سياسي على مستوى لم يسبق له مثيل في بلدنا. إنه العالم الثالث!".

ولا يزال من غير الواضح لماذا تحدث ترامب عن هذا الأمر الآن فقط، بعد أسبوع من تفتيش منزله في ولاية فلوريدا الأميركية.

وجاءت المداهمة بعد شكوك بأن ترامب ربما انتهك قانون التجسس وقوانين أخرى من خلال أخذ وثائق سرية من البيت الأبيض عندما ترك منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.

ونشرت محكمة في فلوريدا قائمة المواد المضبوطة وكذلك مذكرة التفتيش يوم الجمعة الماضي بناء على طلب من وزير العدل والنائب العام الأميركي ميريك غارلاند.