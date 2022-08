محكمة بميانمار تقضي بسجن سوتشي 6 سنوات إضافية بتهم فساد

أفادت مصدر مطلعة بأن محكمة في ميانمار قضت بسجن الزعيمة المخلوعة أونغ سان سوتشي 6 سنوات بعد إدانتها في 4 قضايا فساد، بعد أن حُكم عليها بالسجن 11 عاما في قضايا أخرى.

ووُجهت إلى سوتشي، 77 عاما، الحائزة على جائزة نوبل والزعيمة المعارضة للحكم العسكري في ميانمار، ما لا يقل عن 18 تهمة تتراوح بين الكسب غير المشروع وارتكاب مخالفات في الانتخابات، وتصل عقوباتها القصوى إجمالا إلى ما يقرب من 190 عاما.

وقال المصدر إن سوتشي -التي وصفت الاتهامات بالعبثية وأنكرتها جميعا- أدينت الاثنين بإساءة استخدام أموال من مؤسسة داو خين كي -وهي منظمة أسستها لتعزيز الصحة والتعليم- لبناء منزل، وباستئجار أراض مملوكة للحكومة بسعر مخفض.

وحُكم على سوتشي، المحتجزة في حبس انفرادي في سجن بالعاصمة نايبيداو، بالسجن 11 عاما في قضايا أخرى.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ العام الماضي عندما أطاح الجيش بحكومة منتخبة بقيادة حزب سوتشي بعد فوزه في الانتخابات العامة، وشن الجيش حملة قمع على المعارضة.

I condemn the unjust sentence of Aung San Suu Kyi to an additional six years of detention, and call on the regime in #Myanmar to immediately and unconditionally release her, as well as all political prisoners, and respect the will of the people.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 15, 2022