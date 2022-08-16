قالت إليزابيث ألكسندر مديرة اتصالات السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن اليوم الثلاثاء إن الفحوص أثبتت إصابة زوجة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وبعد أن جاءت نتيجة الاختبار الدوري سلبية أمس الاثنين، بدأت تظهر على السيدة الأولى أعراض شبيهة بالبرد في ساعة متأخرة من المساء، بينما كانت تقضي عطلة مع زوجها في ولاية ساوث كارولينا.

وقالت المتحدثة إن نتيجة اختبار سريع جاءت مرة أخرى سلبية، لكن تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي سي آر" (PCR) جاءت نتيجته موجبة.

وبناء عليه ستبقى السيدة الأميركية الأولى في مقر إقامة خاص في ساوث كارولينا، وستعزل نفسها لمدة 5 أيام على الأقل وسيتم علاجها بعقار "باكسلوفيد" (Paxlovid)، على أن تعود لواشنطن بعد اختبارين سلبيين متتابعين.

وذكر البيت الأبيض أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن اليوم الثلاثاء جاءت سلبية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن جيل أخذت التطعيم المزدوج للقاح فيروس كورونا بالإضافة إلى أخذ جرعتين تنشيطيتين.

ويعتزم بايدن التوجه إلى واشنطن في وقت لاحق من اليوم وفقا لما هو مخطط له، وذلك مع الالتزام بإجراءات السلامة المنصوص عليها من جانب هيئة الصحة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، حيث سيوقع بايدن في واشنطن على الحزمة المناخية والاجتماعية الجديدة.