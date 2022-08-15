يمثل غدا أمام القضاء العسكري.. العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح الصحفي التونسي صالح عطية

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفي صالح عطية المتوقع أن يمثل غدا الثلاثاء أمام القضاء العسكري بتهمة بث أخبار كاذبة عبر التلفزيون.

وحثت العفو الدولية السلطات التونسية على التوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

يشار إلى أن الصحفي صالح العطية اعتقل في يونيو/حزيران الماضي على خلفية تصريحات للجزيرة قال فيها إن الجيش التونسي رفض تنفيذ أوامر بإغلاق مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقالت المنظمة إن العطية هو الصحفي الثاني والمدني الـ12 الذي جرت إحالته للمحاكمة أمام القضاء العسكري منذ تولى الرئيس قيس سعيّد زمام السلطة في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتقول تقارير حقوقية وصحفية إن تونس تشهد حاليا تضييقا على الحريات، حيث تجري محاكمة سياسيين وصحفيين معارضين للرئيس سعيّد.